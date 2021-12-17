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KARTAL'DA FRENİ BOŞALAN KAMYONET, AĞACI VE OTOBÜS DURAĞINI YIKARAK PARKA DALDI - Son Dakika

KARTAL'DA FRENİ BOŞALAN KAMYONET, AĞACI VE OTOBÜS DURAĞINI YIKARAK PARKA DALDI

17.12.2021 07:23

KARTAL'da iddiaya göre freni boşalan kamyonet, önce bir ağacı devirerek ardından da otobüs durağını yıkarak ve parka daldı.

KARTAL'da iddiaya göre freni boşalan kamyonet, önce bir ağacı devirerek ardından da otobüs durağını yıkarak ve parka daldı. Kazada otobüs durağının ve parkın boş olması nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Fatih Mahallesi Yörük Caddesi ile Yakacık Caddesi'nin kesişiminde meydana geldi. Yörük Caddesi'nde park halindeki Fehmi Aydın'a ait 80 HV 709 plakalı kamyonetin iddiaya göre frenleri boşaldı. Yolun yamaç olması nedeniyle kaymaya başlayan kamyonet, Yakacık Caddesi'ni ayıran kaldırımdaki ağacı devirerek karşı kaldırımdaki otobüs durağına çarptı. Önce ağacı yerinden söken ardından durağı yıkan kamyonet, duvarı da yıkarak Fatih Sultan Mehmet Parkı'na daldı. Kaza sırasında otobüs durağının ve parkın boş olması olası can kaybının önüne geçti. İhbar üzerine, kaza yerine polis ekibi sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme yapan polis, soruşturma başlattı.

Görgü tanığı Necip Özdemir, kazayla ilgili, "Araç park halindeydi. Ben yanda oturuyordum. Birden frenler patlayınca atlayamadım. Buraya kadar geldik. Olay bundan ibaret. Herhangi bir yaralanan olmadı. Kimsede bir şey yok. Park halindeyken birden fren boşaldı" dedi.

KARTAL'DA FRENİ BOŞALAN KAMYONET, AĞACI VE OTOBÜS DURAĞINI YIKARAK PARKA DALDI
KARTAL'DA FRENİ BOŞALAN KAMYONET, AĞACI VE OTOBÜS DURAĞINI YIKARAK PARKA DALDI
KARTAL'DA FRENİ BOŞALAN KAMYONET, AĞACI VE OTOBÜS DURAĞINI YIKARAK PARKA DALDI
KARTAL'DA FRENİ BOŞALAN KAMYONET, AĞACI VE OTOBÜS DURAĞINI YIKARAK PARKA DALDI

Kamyonet, Yakacık, Aydın, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KARTAL'DA FRENİ BOŞALAN KAMYONET, AĞACI VE OTOBÜS DURAĞINI YIKARAK PARKA DALDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: KARTAL'DA FRENİ BOŞALAN KAMYONET, AĞACI VE OTOBÜS DURAĞINI YIKARAK PARKA DALDI - Son Dakika
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