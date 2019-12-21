Kartal'da hedef 3 puan

2019 yılının son derbi maçında Kadıköy'de Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta hedef 3 puan. Başakşehir'in başında Fenerbahçe ile oynadığı 12 maçta 4 mağlubiyet alan Avcı, Kadıköy deplasmanında çıktığı son 3 maçta ise yenilgi yüzü görmedi. Avcı, Beşiktaş'la ilk Kadıköy deplasmanında da seriyi sürdürmek istiyor.



Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe deplasmanına gidecek olan Beşiktaş, 2019'un son derbi maçından zaferle ayrılmak istiyor. 24 Erzincanspor ile oynanan kupa maçının ardından Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına ara vermeden başlayan siyah-beyazlılarda, 2 önemli isimden de güzel haber geldi. Sakatlıkları bulunan Kevin N'Koudou ve Victor Ruiz, takımla birlikte çalışmalara başladı ve bu 2 futbolcunun yarınki karşılaşmada sahada olabileceği öğrenildi.



350 maçta Fenerbahçe'nin üstünlüğü var



İki takım bugüne kadar 350 kez karşı karşıya gelirken bu karşılaşmalarda Fenerbahçe'nin 130-127 üstünlüğü bulunuyor. 93 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş, Kadıköy deplasmanındaki son galibiyetini 2004-2005 yılında kaleye Pancu'nun geçtiği mücadelede 4-3'le elde ederken, bu tarihten sonra çıktığı maçlarda galibiyet elde edemedi. Lig ve kupa karşılaşmalarında rakibiyle deplasmanda 18 kez karşı karşıya gelen siyah-beyazlılar, bu maçlarda 7 beraberlik alırken 11 kez de mağlup oldu. Bu mağlubiyetlerden birisi de, 2017-2018 sezonunda oynanan kupa maçı. Beşiktaş bu mücadeleye çıkmadığı için 3-0 hükmen kaybetmişti.



Abdullah Avcı 3 maçtır deplasmanda kaybetmiyor



Beşiktaş'a gelmeden önce 4 sezon boyunca Başakşehir'i çalıştıran Abdullah Avcı, bu süreçte Fenerbahçe ile lig ve kupada 12 kez karşı karşıya geldi. Avcı, Fenerbahçe'ye karşı 4 galibiyet ve 4 beraberlik alırken, 4 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Kadıköy deplasmanında Başakşehir'le 6 kez boy gösteren Avcı, bu maçlarda ise 3 yenilgi, 2 beraberlik ve 1 galibiyet elde etti. Avcı, Kadıköy deplasmanındaki son 3 maçında 2 beraberlik ve 1 galibiyet aldı.



İlk 11 netleşmedi



Beşiktaş'ta Fenerbahçe karşılaşması öncesinde Teknik Direktör Abdullah Avcı, ilk 11 konusunda net kararını vermedi. Galatasaray derbisinde olduğu gibi Adem Ljajic'i yedek oturtmayı düşünen Avcı, forvet arkası pozisyonunda Diaby'yi sahaya sürmeyi planlıyor. Avcı'nın Lens konusundaki kararı ise henüz netlik kazanmadı. Sağ kanatta Lens'i oynatmayı düşünen Avcı, solda ise Caner Erkin'i sahaya sürecek. Beşiktaş'ın Fenerbahçe deplasmanındaki muhtemel 11'i şu şekilde: Karius - Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Rebocho - Atiba, Elneny, Lens, Diaby, Caner - Burak Yılmaz. - İSTANBUL