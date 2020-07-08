Kartal'da itfaiye merkezleri dezenfekte edildi - Son Dakika

Kartal Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ilçedeki itfaiye merkezlerinde dezenfekte etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 10 Mart'tan bugüne kadar ortak kullanım alanları, kamu kuruluşları, hastane, sağlık ocağı, eczane, iskele, çöp konteynerleri, okul gibi halkın yoğun olarak kullandığı alanları sık aralıklarla dezenfekte ediliyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçedeki itfaiye merkezlerinde dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.

Her hafta düzenli olarak ilçedeki 2 itfaiye merkezine giderek ilaçlama yapan ekipler, Kartal Çavuşoğlu Mahallesi'nde bulunan Kartal İtfaiye İstasyonu ile Uğur Mumcu Mahallesi'nde bulunan Yakacık İtfaiye İstasyonu'nu kullanılan özel solüsyonlarla hijyenik hale getirdi.