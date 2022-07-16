Son dakika haberi | Kartal'da Kızılay Kan Merkezi yerleşkesindeki barakada yangın

Türk Kızılay Kuzey Marmara Bölge Kan Merkezi yerleşkesindeki barakada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Kartal Cevizli'de, Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nin arkasında yer alan bölge kan merkezinin yerleşkesindeki barakada yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangının elektrik panosundan çıkmış olabileceği, incelemenin sürdüğü bildirildi.
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