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Kartal'da 'küçük balık' denetimi - Son Dakika

Kartal'da 'küçük balık' denetimi

03.02.2022 09:57
Kartal'da 'küçük balık' denetimi

İstanbul Valiliğinin il genelinde yapılmasını istediği denetimler kapsamında Kartal'da 'Standartlara uygun olmayan balık denetimi' gerçekleştirildi.

İstanbul Valiliğinin il genelinde yapılmasını istediği denetimler kapsamında Kartal'da 'Standartlara uygun olmayan balık denetimi' gerçekleştirildi. Kartal Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, en çok tüketilen balıklardan istavritte 13, hamside ise 9 santimden küçük olanların satın alınmaması gerektiğini belirtti.

Kartal Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kartal İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ile birlikte semt pazarlarında kurulan balıkçı tezgahlarının yanı sıra balıkçı olarak faaliyet gösteren iş yerlerini de denetledi. Yapılan denetimlerde istavritte 13 santimetrenin, hamside ise 9 santimetrenin altında olduğu tespit edilen balıkların, satışı engellenerek tezgahlardan kaldırıldı. 1380 saylı Su Ürünleri Kanunu ve ilgili mevzuat gereği işlem yapılırken, hem İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri hem de Kartal Zabıta Müdürlüğü ekipleri özel ölçüm cetveli ile balıkların boylarını ölçtü, mevzuata aykırı durumları tutanak altına aldı. Ekipler denetimlere, ilçe genelinde ve semt pazarlarında rutin bir şekilde devam edecek. Vatandaşların da bu konuda duyarlı olması gerektiğini belirten Kartal Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, en çok tüketilen balıklardan istavritte 13, hamside ise 9 santimden küçük olanların satın alınmaması gerektiğini belirtti. - İSTANBUL

Kartal'da 'küçük balık' denetimi
Kartal'da 'küçük balık' denetimi
Kartal'da 'küçük balık' denetimi
Kartal'da 'küçük balık' denetimi
Kartal'da 'küçük balık' denetimi

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Kartal Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, İstanbul, Zabıta, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kartal'da 'küçük balık' denetimi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kartal'da 'küçük balık' denetimi - Son Dakika
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