Son dakika haberleri: Kartal'da silahlı saldırıda ölen 4 kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı - Son Dakika

Alper KORKMAZ/ Kartal'da avukatlık bürosunda miras paylaşımı için yapılan uzlaşma görüşmeleri sırasında silahlı saldırı sonucunu hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Olay, dün saat 14.30 sıralarında Kartal Cevizli Mahallesi Kastamonu Sokak üzerinde bulunan avukatlık bürosunda meydana gelmişti. Aralarında miras konusunda anlaşmazlık bulunan aile üyeleri avukatlık bürosunda buluşmuş, çıkan tartışmanın ardından bir süre sonra Yalova 50. Yıl Mahallesi muhtarı Ahmet Salih Belginer, dayı çocuklarına silahla ateş etmişti. Olayda Haluk Onat, Kebire Esra Aymutlu ve Ayşe Ece Aymutlu hayatını kaybederken Arzu Onat ile Ahmet Nuri Onat ağır yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan Ahmet Nuri Onat tüm müdalelere rağmen hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi otopsi işlemleri için Bahçelievler'de bulunan Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Buradaki işlemleri tamamlanan cenazeler yakınları tarafından teslim alındı. Haluk Onat Üsküdar Karacaahmet Mezarlığına, Ahmet Nuri Onat Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığına, Esra ve Ece Aymutlu ise defnedilmek üzere Yalova'ya götürüldü.