Kartal'daki Bina Çökmesi

Kartal
'daki binanın çökmesi sonucu hayatını kaybeden Alemdar ailesinin 9 ferdinin cenazesi, Pendik
Yeni Şeyhli Mezarlığında yan yana defnedildi.
Kartal Orhantepe Mahallesi Sema Sokağı'ndaki Yeşilyurt
Apartmanı'nın çökmesi sonucu hayatını kaybeden Alemdar ailesinin 9 üyesi için Pendik sahilindeki 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde öğle vakti düzenlenen namazın ardından cenazeler, Pendik Yeni Şeyhli Mezarlığı'na getirildi.
Gökay Alemdar (22), Mustafa Alemdar (48), Saime Alemdar (89), Ecrin Naz
Alemdar (11), Erdoğan Alemdar (52), Eslem Alemdar (19), Safiye Alemdar (70), Safiye Alemdar (45) ve Ayşe Alemdar'ın (46) cenazeleri, burada gözyaşları içinde yan yana toprağa verildi.
Defin sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
ile vatandaşlar da Alemdar ailesiyle yakınlarını yalnız bırakmadı.