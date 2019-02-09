Son Dakika Haberleri: Kartal'daki Bina Çökmesi

Kartal'daki Bina Çökmesi

1 saat önce

Kartal'daki binanın çökmesi sonucu hayatını kaybeden Alemdar ailesinin 9 ferdinin cenazesi, Pendik Yeni Şeyhli Mezarlığında yan yana defnedildi.

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Kartal'daki binanın çökmesi sonucu hayatını kaybeden Alemdar ailesinin 9 ferdinin cenazesi, Pendik Yeni Şeyhli Mezarlığında yan yana defnedildi.

Kartal Orhantepe Mahallesi Sema Sokağı'ndaki Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesi sonucu hayatını kaybeden Alemdar ailesinin 9 üyesi için Pendik sahilindeki 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde öğle vakti düzenlenen namazın ardından cenazeler, Pendik Yeni Şeyhli Mezarlığı'na getirildi.

Gökay Alemdar (22), Mustafa Alemdar (48), Saime Alemdar (89), Ecrin Naz Alemdar (11), Erdoğan Alemdar (52), Eslem Alemdar (19), Safiye Alemdar (70), Safiye Alemdar (45) ve Ayşe Alemdar'ın (46) cenazeleri, burada gözyaşları içinde yan yana toprağa verildi.

Defin sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile vatandaşlar da Alemdar ailesiyle yakınlarını yalnız bırakmadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 04:42 Kaynak: AA

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