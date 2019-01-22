Son Dakika Haberleri: Kartal'dan Bitlis'e Gönül Köprüsü

Kartal'dan Bitlis'e Gönül Köprüsü

13 dakika önce

Bitlis İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği (Bitlis İHH) ve İHH İnsani Yardım Vakfı İstanbul Kartal İlçe Temsilciliği Kadın Kolları işbirliği ile Bitlis ve ilçelerindeki yetim ve ihtiyaç sahibi 100 çocuğa bot ve mont yardımında bulunuldu.

Kartal'dan Bitlis'e Gönül Köprüsü, System.String[]
Bitlis İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği (Bitlis İHH) ve İHH İnsani Yardım Vakfı İstanbul Kartal İlçe Temsilciliği Kadın Kolları işbirliği ile Bitlis ve ilçelerindeki yetim ve ihtiyaç sahibi 100 çocuğa bot ve mont yardımında bulunuldu.

"Kış üşütüyor, biz ısıtıyoruz" isimli proje kapsamında gerçekleştirilen yardım organizasyonu kapsamında Tatvan'a gelen İHH İnsani Yardım Vakfı İstanbul Kartal İlçe Temsilciliğinden bir heyet, Bitlis İHH ile birlikte il merkezi ve ilçelerindeki yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara yönelik bot ve mont yardımında bulundu. 'Kartal'dan Bitlis'e gönül köprüsü' sloganıyla gerçekleştirilen yardım organizasyonu kapsamında toplam 100 yetim ve ihtiyaç sahibi çocuk giydirilmiş oldu. Bitlis'in soğuk kışında aldıkları hediyelerle ısınan çocukların mutluluğu ise yüzlerine yansıdı.

Kartal'dan Bitlis'e kurulan gönül köprüsü kapsamında gerçekleştirilen yardım faaliyeti ile ilgili bilgi veren Bitlis İHH Başkanı Muzaffer Taşcan, Kartal'dan Bitlis'e kurulan gönül köprüsü kapsamında toplam 100 yetim ve ihtiyaç sahibi çocuğa bot ve mont yardımında bulunulduğunu söyledi. "Kış üşütüyor biz ısıtıyoruz" isimli proje ile Bitlisli çocukların yüzünün güldüğünü ifade eden Taşcan, katkılarından dolayı İHH İnsani Yardım Vakfı İstanbul Kartal İlçe Temsilciliği Kadın Kollarına teşekkürlerini iletti. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:48 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'nin Önde Gelen Giyim Devi Konkordato İstedi Dünya Bıyık Şampiyonu 'Pala Mevlüt' Hayatını Kaybetti

Kerç Boğazı'ndaki Gemi Yangınından Kurtulan Türk Vatandaşlarının İsimleri Belli Oldu Özhaseki, Belediye Başkan Adaylarına Patladı: Ne Bu Saltanat?
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.1.2019 17:01:57. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kartal'dan Bitlis'e Gönül Köprüsü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]