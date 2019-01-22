Kartal'dan Bitlis'e Gönül Köprüsü
13 dakika önce
Bitlis İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği (Bitlis İHH) ve İHH İnsani Yardım Vakfı İstanbul Kartal İlçe Temsilciliği Kadın Kolları işbirliği ile Bitlis ve ilçelerindeki yetim ve ihtiyaç sahibi 100 çocuğa bot ve mont yardımında bulunuldu.
Bitlis
İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği (Bitlis İHH
) ve İHH İnsani Yardım Vakfı İstanbul Kartal
İlçe Temsilciliği Kadın Kolları işbirliği ile Bitlis ve ilçelerindeki yetim ve ihtiyaç sahibi 100 çocuğa bot ve mont yardımında bulunuldu.
"Kış üşütüyor, biz ısıtıyoruz" isimli proje kapsamında gerçekleştirilen yardım organizasyonu kapsamında Tatvan
'a gelen İHH İnsani Yardım Vakfı İstanbul Kartal İlçe Temsilciliğinden bir heyet, Bitlis İHH ile birlikte il merkezi ve ilçelerindeki yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara yönelik bot ve mont yardımında bulundu. 'Kartal'dan Bitlis'e gönül köprüsü' sloganıyla gerçekleştirilen yardım organizasyonu kapsamında toplam 100 yetim ve ihtiyaç sahibi çocuk giydirilmiş oldu. Bitlis'in soğuk kışında aldıkları hediyelerle ısınan çocukların mutluluğu ise yüzlerine yansıdı.
Kartal'dan Bitlis'e kurulan gönül köprüsü kapsamında gerçekleştirilen yardım faaliyeti ile ilgili bilgi veren Bitlis İHH Başkanı Muzaffer Taşcan, Kartal'dan Bitlis'e kurulan gönül köprüsü kapsamında toplam 100 yetim ve ihtiyaç sahibi çocuğa bot ve mont yardımında bulunulduğunu söyledi. "Kış üşütüyor biz ısıtıyoruz" isimli proje ile Bitlisli çocukların yüzünün güldüğünü ifade eden Taşcan, katkılarından dolayı İHH İnsani Yardım Vakfı İstanbul Kartal İlçe Temsilciliği Kadın Kollarına teşekkürlerini iletti. - BİTLİS
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:48 Kaynak: İHA
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