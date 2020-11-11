Kartal Mahallesi'nin 50 yıllık su sorunu çözüldü - Son Dakika

Kartal Mahallesi'nin 50 yıllık su sorunu çözüldü

11.11.2020 12:25

- Kartal Mahallesi'nin 50 yıllık su sorunu çözüldü Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Bahçesaray ilçesinde yarım asırdır sıkıntı yaşayan mahallenin içme suyu sorununu çözdü.

- Kartal Mahallesi'nin 50 yıllık su sorunu çözüldü

VAN - Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Bahçesaray ilçesinde yarım asırdır sıkıntı yaşayan mahallenin içme suyu sorununu çözdü. Kartal Mahallesi sakinleri kendilerini ziyaret eden Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'e teşekkürlerini sundular.

Kentin her noktasına hizmet götürmek için geceli gündüzlü çalışan VASKİ, kırsal mahallelerin yıllardır kronikleşmiş sorunlarını tek tek çözüme kavuşturuyor. Bu kapsamda yaklaşık 50 yıldır içme suyu sıkıntısı yaşayan 20 haneli Kartal Mahallesi'ne su hattı çekildi. VASKİ'ye bağlı ekipler, zorlu bir coğrafyaya sahip olan bölgede yürüttüğü çalışmalar sayesinde 6 kilometre öteden mahalleye su getirdi. Taşıma suyu ile idare eden mahalleliler şebeke suyuna kavuştukları için büyük sevinç yaşadı. Van kent merkezine yaklaşık olarak 133 kilometre uzaklıkta bulunan Kartal Mahallesi'ni ziyaret eden Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'e İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, İl Jandarma Komutanı Yüksel Yiğit, VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, Bahçesaray Kaymakamı Muhammet Öztabak, Belediye Başkanı Meki Arvas AK Parti İlçe Başkanı Cumali Sabırlı ve ilçedeki kurum müdürleri eşlik etti.

İlçe merkezindeki ziyaretlerinin ardından Kartal Mahallesi'ne geçen Vali Bilmez, Feqiye Teyran'ın türbesi ve evini ziyaret ederek, Kartal İlkokuluna geçti. Burada öğrencilere çeşitli hediyeler veren Vali Bilmez, mahalle sakinleriyle de bir araya geldi.

"1 kilometrelik alan kazma kürek ile kazıldı"

Burada konuşan Vali Mehmet Emin Bilmez, Kartal köyünün bölgedeki en eski köylerden biri olduğunu ve şair, tasavvuf Feqiye Teyran'ın da köyü olduğunu hatırlatarak, "Bu bölgede maalesef geçmişte birkaç girişim olmuş fakat su bulunamamıştı. Su sorunu da bir türlü çözülemiyordu. VASKİ ekibimiz, muhtarımız, vatandaşlarımızla el ele vererek yürüttükleri titiz çalışmayla 6 kilometre uzaktan su getirdiler. Bu suyun geldiği bir noktada iş makinelerinin de çalışmaları mümkün değildi, kayalık bir alandı. O noktada da personelimiz ve vatandaşlarımız kazma kürekle yaklaşık 1 kilometrelik alanı kazdı. Burası 20 haneli bir köyümüz. Dışarıya çok göç vermiş. Fakat ziyaretçisi bakımından da en zengin köylerimizden biri. Hem mahallemizi hem de buraya ziyarete gelenlerin içebileceği, abdest alabileceği bir suyu köyümüze kavuşturduk. Emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma ve işin takipçisi olan önceki dönem Milletvekilimiz Gülşen Orhan'a da teşekkür ediyorum" dedi.

"Emeği geçen herkesten Allah razı olsun"

Mahallesinde yürütülen çalışmaların ardından mutlu sona ulaştıklarını ifade eden Kartal Mahalle Muhtarı Ali Oktatar, yıllardır taşıma suyla ihtiyaçlarını gidermeye çalıştıklarını vurguladı. Emeği geçen herkese teşekkür eden Oktatar, "Bu çalışma ile hem çok sayıda ziyaretçiyi ağırladığımız Feqiye Teyran'ın türbesi suya kavuştu hem de mahallemiz tarihinde ilk defa şebeke suyuna kavuştu. Valimiz başta olmak üzere emeği geçen herkesten Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

"Bizlere bu mutluluğu yaşatanlara teşekkür ediyoruz"

Mahallede 3 yıldır öğretmenlik yapan Ayşe Ülkü ise her fırsatta suyun önemini çocuklara anlattıklarını, fakat pratikte uygulamaya geçemediklerini anlatarak bu noktada birçok sıkıntı yaşadıklarını söyledi. Öğretmen Ülkü, "Şu an ve ben diğer öğretmen arkadaşlarımız çok mutluyuz. Çocuklarımızın ellerini artık yıkayabiliyoruz. Özellikle şu an içerisinde bulunduğumuz, suya en çok ihtiyacımız olan pandemi döneminde suya kavuşmak bizleri ayrıca mutlu etti. Bizler artık daha hijyenik bir okul ve mahalleye kavuştuk. Bizlere bu mutluluğu yaşatanlara teşekkür ediyoruz" dedi.

"Suyun bir musluğun ucunda olması en çok bizleri memnun etti"

Kış aylarında taşıma suyun daha zor olduğunu anlatan mahalle sakinlerinden Müzeyyen Oktatar ise "Mahallemiz dağlık bir alanda kurulduğu için taşıma su çok zordur. Ben de su taşırken çoğu defa kayıp düşmüşüm. Çamaşır, bulaşık gibi ihtiyaçlarımız tam bir çileye dönüşmüştü. Şimdi suyun bir musluğun ucunda olması en çok da kadınlar olarak bizleri memnun etti" ifadelerini kullandı.

Kartal Mahallesi'nin 50 yıllık su sorunu çözüldü
Kartal Mahallesi'nin 50 yıllık su sorunu çözüldü
Kartal Mahallesi'nin 50 yıllık su sorunu çözüldü
Kartal Mahallesi'nin 50 yıllık su sorunu çözüldü
Kartal Mahallesi'nin 50 yıllık su sorunu çözüldü
Kartal Mahallesi'nin 50 yıllık su sorunu çözüldü
Kartal Mahallesi'nin 50 yıllık su sorunu çözüldü
Kartal Mahallesi'nin 50 yıllık su sorunu çözüldü
Kartal Mahallesi'nin 50 yıllık su sorunu çözüldü
Kartal Mahallesi'nin 50 yıllık su sorunu çözüldü
Kartal Mahallesi'nin 50 yıllık su sorunu çözüldü
Kartal Mahallesi'nin 50 yıllık su sorunu çözüldü
Kartal Mahallesi'nin 50 yıllık su sorunu çözüldü
Kartal Mahallesi'nin 50 yıllık su sorunu çözüldü
Kartal Mahallesi'nin 50 yıllık su sorunu çözüldü

Büyükşehir Belediyesi, Bahçesaray, Kartal, Van, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kartal Mahallesi'nin 50 yıllık su sorunu çözüldü - Son Dakika


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