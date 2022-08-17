KARTAL'DA HAFRİYAT KAMYONU SKUTER YÜKLÜ ARACA ÇARPTI

Kartal Sahil Yolu'nda ilerleyen hafriyat kamyonu park halindeki skuter yüklü ticari araca çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken araçlarda hasar oluştu.

Kaza saat 15.00 sıralarında Kartal Sahil yolu Kadıköy istikametinde meydana geldi. Atilla Demir yönetimindeki 34 DC 3947 plakalı hafriyat kamyonu, park halindeki skuter yüklü 16 SHV 52 plakalı ticari araca arkadan çarptı. Skuter indirmek için araçtan inen sürücü ve yanındaki kazadan kıl payı kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralı ve can kaybı bulunmazken araçlarda hasar oluştu. Kaza nedeniyle sahil yolunda trafik yoğunluğu oluştu. Araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

"İÇİNDE OLSAK VEYA ÖNÜNDEN GEÇEN YAYALAR OLSA SANIYORUM ŞU ANDA BUNLARI KONUŞUYOR OLMAYACAKTIK"Ticari araç sürücüsü Aydın Dinçol, "Sahil yolunda şirket adına operasyon yapıyorduk. Aracımız park halindeyken kırmızı ışıkta diğer araçlar durunca en sağdaki araca doğru kırdı. Hiç görmeden frene basmadan 100-150 km hız ile hafriyat kamyonu dörtlüleri yanmış duran araca geldi vurdu. İçinde olsak veya önünden geçen yayalar olsa sanıyorum şu anda bunları konuşuyor olmayacaktık. veya biz içinde olsaydık bunları konuşuyor olmayacaktık. Buradaki hız olayını engelleyici sistem ve bu büyük araçların buraya girmelerini engelleyici sistem olması lazım. Olmazsa bu gibi olaylar daima benim başıma gelen tüm halkımızın başına gelecek. Ölüm olmadığı için sadece mutluluk duyuyoruz. Sorumlu olduğumuz insanlara cevap vermek durumundayız. Benim görevim şoförlük yapmak biz yüklenici firmayız. Arkadaşım skuter indiriyordu. Allahtan içinde değildik" ddedi.

- İstanbul