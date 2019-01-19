Son Dakika Haberleri: Kartalkaya'da Sömestr Tatili Yoğunluğu

Kartalkaya'da Sömestr Tatili Yoğunluğu

32 dakika önce

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden olan ve kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu Kartalkaya'da karne tatili yoğunluğu yaşanıyor.

Kartalkaya'da Sömestr Tatili Yoğunluğu, System.String[]
Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden olan ve kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu Kartalkaya'da karne tatili yoğunluğu yaşanıyor.

Edinilen bilgiye göre Bolu kent merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan ve her yıl binlerce tatilcinin tercih ettiği Kartalkaya'da, tatilci yoğunluğu yaşanıyor. Kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu ve 70 kilometre uzunluğundaki 25 pistiyle kayakseverlerin en çok tercih ettikleri merkezlerden birisi olan Kartalkaya'da tatilciler keyifli anlar yaşıyorlar. Karne tatiliyle birlikte otellerde yüzde 90 doluluk oranlarının yaşandığı Kartalkaya'ya günübirlik tatilciler de yoğun ilgi gösteriyor. Kalabalık bir aile grubuyla birikte sömestr tatilini Kartalkaya'da geçiren İbrahim Sözer, "Tatil gayet güzel geçiyor. Havalar da çok güzel. Çok yoğun. Oteller anormal dolu" dedi.

Karnelerini alarak tatil için ailesiyle birlikte İstanbul'dan Kartalkaya'ya gelen Tuna ve Mira Topal kardeşler ise, "Güzel geçiyor, normal tatil gibi. Ama keşke daha uzun olsa. 15 gün bize yetmez" şeklinde konuştular. - BOLU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 03:52 Kaynak: İHA

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