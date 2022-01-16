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Keltepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu - Son Dakika

Keltepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

16.01.2022 15:29

Hafta sonunu fırsat bilen kayakseverler, Bolu Kartalkaya ve Karabük Keltepe kayak merkezlerinde yoğunluk oluşturdu.

Hafta sonunu fırsat bilen kayakseverler, Bolu Kartalkaya ve Karabük Keltepe kayak merkezlerinde yoğunluk oluşturdu.

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Kartalkaya'da kar yağışı 3 gündür aralıklarla devam ediyor.

Köroğlu Dağları'nın zirvesinde, Bolu kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan merkezde kar kalınlığı 2 metreye yaklaştı.

Günübirlik ve konaklamak için Kartalkaya'ya gelen misafirler, uzunluğu 75 kilometre olan 25 pistte kayak ve snowboard yaparak tatillerinin keyfini çıkardı.

Kartalkaya'daki 2 bin yataklı 5 otel, yüzde 90 doluluk oranıyla hizmet veriyor.

Karabük'te sömestir tatilinde kayak eğitimleri başlayacak

Karabük'te de Keltepe Kayak Merkezi'ne gelen kayakseverler, karın tadını çıkardı.

Kente 23 kilometre mesafedeki 2 bin rakımlı Keltepe Dağı'nda bulunan merkez, telesiyej, teleski, babylift sistemleri ile 2 bin 400, 2 bin 300 ve 1000 metrelik 3 pistle hizmet veriyor.

Hafta sonunu kayak yaparak geçirmek isteyen tatilciler, pistlerde yoğunluk oluşturdu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, AA muhabirine, çevre illerden yoğun talep alan merkezde sömestir tatilinde kayak eğitimlerine başlayacaklarını bildirdi.

Merkeze il dışından gelen misafirlerin Karabük'ün ilçelerini tanıma fırsatı bulduğunu anlatan Güven, kayakseverlerin Safranbolu'da konaklayabileceğini kaydetti.

Keltepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu
Keltepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu
Keltepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu
Keltepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu
Keltepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu
Keltepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu
Keltepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

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Kartalkaya, Karabük, Türkiye, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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