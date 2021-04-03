Kartallı öğrenciler kep atmak yerine fidan dikerek doğada iz bıraktı - Son Dakika

Kartallı öğrenciler kep atmak yerine fidan dikerek doğada iz bıraktı

03.04.2021 00:14

Kartallı öğrenciler kep atmak yerine fidan dikerek doğada iz bıraktı Kartal'daki Cevizli Ortaokulu'nun mezun olan öğrencileri, hem geleceğe nefes olmak hem de kendilerinden sonraki öğrencilere yeşil bir ortam bırakmak için kep atmak yerine fidan dikti.

Kartallı öğrenciler kep atmak yerine fidan dikerek doğada iz bıraktı

İSTANBUL - Kartal'daki Cevizli Ortaokulu'nun mezun olan öğrencileri, hem geleceğe nefes olmak hem de kendilerinden sonraki öğrencilere yeşil bir ortam bırakmak için kep atmak yerine fidan dikti. "Kep atmıyoruz fidan dikiyoruz" sloganıyla yola çıkarak okullarının bahçesine ıhlamur fidanları diken öğrenciler aynı zamanda doğayla ilgili mesaj ve dileklerinin yazılı olduğu kağıtları da fidanın dallarına astı.

Kartal'da bulunan Cevizli Ortaokulu'nun bu sene mezun olacak olan öğrencileri örnek teşkil edecek bir adım attı. Pandemi sürecinde mezuniyet töreni yapamayan öğrenciler hem geleceğe nefes olmak, hem doğada ve gelecekte iz bırakmak hem de okulda kendilerinden sonra okuyacak olan öğrencilere yeşil bir ortam bırakmak adına okulun bahçesine ıhlamur fidanları dikti. Kartal Belediyesi'nin desteğiyle, "Kep atmıyoruz fidan dikiyoruz" sloganıyla hayata geçirilen etkinlik kapsamında öğrenciler, öğretmenleriyle beraber toprağı kazıyarak fidan köklerini toprağa dikti, ardından fidanları suladı.

Öğrencilerin okul bahçesinde fidan diktiği etkinlik hakkında konuşan Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Deniz Karacan, "Kartal Belediyesi ailesi olarak yeşil alanı arttırma çalışmalarımız hızla devam etmekte. Biz metrekarede kişi başına düşen yeşil alan miktarını Türkiye genelinde gerçekten artırmış durumdayız. Bu yola çıktığımızda sadece parklar, bahçeleri değerlendirmiyoruz, insanların bu pandemi koşullarında hayatına nasıl dokunuruz, insanlarla birlikte yeşile nasıl değer veririz diye düşündüğümüzde ilk önceliğimiz tabii ki okullar oldu. Çocuklarımız ve gençlerimiz oldu. Okullarımıza bu projeyi nasıl uygularız diye düşündüğümüzde çocuklarımızı izledik. Pandemi koşullarının zorluğunun altında çocuklarımız mezuniyet törenlerini gerçekleştiremediler bu yıl. Biz buna nasıl bir çözüm buluruz diye düşündüğümüzde tabii ki açık alanda hem de onların hayallerini, umutlarını, niyetlerini yaşatabilecekleri bir obje bulmamız lazımdı. En uygun objenin de fidan yani yeşil olduğunu düşündük. Hep birlikte "kep atmıyoruz fidan diyoruz" projemizi başlattık. Niyetimiz tabii ki Kartal'daki tüm okullarda bunu gerçekleştirmek ama bence Türkiye genelinde örnek olması gereken bir proje. Burada şu an sekiz sınıfı temsilen ıhlamur ağaçları diktik. Ihlamur ağaçları Anadolu'da eskiden evlat kokusu anlamına geliyordu. Ihlamur ağaçlarının bizim müdürlüğümüz açısından da yeri çok değerli ve önemli o açıdan. Evlat kokusunu yani buradaki evlatlarımızın kokusunu bahçeye yayılması amacıyla ıhlamur ağaçlarını diktik. Ancak gördüğünüzün dışında da arka tarafta altmışa yakın bitkilendirme çalışması olacak" dedi.

Okul bahçesine fidan diken öğrencilerden Sema Nur Güneş, "Bugün ilk amacımız burayı güzelleştirmek, gelecek nesillere güzel bir okul ortamı bırakmak. ve biz kep atmak yerine, hem doğamızı güzelleştirmek, hem de buraya nefes sağlamak için ağaç dikmeye karar verdik. Bu ağaç dikme etkinliği için hem okul idaresine hem de Kartal Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Bu sene mezuniyet töreni yapamayacaklarını belirten Cevizli Ortaokulu Müdürü Recep Yazıcı, "Pandemi nedeniyle bu sene böyle bir etkinliği yapamayacağımızdan dolayı okul aile birliği, ve öğretmenlerimizle istişare yaparak "kep atmıyoruz, ağaç dikiyoruz" projesini planladık. Gönüllü öğrencilerimizden, velilerimizden katkılar sağlayarak burada ağaç dikme töreni gerçekleştiriyoruz. Buradaki gayemiz, öğrencilerimizin geleceğe dönük, okumuş oldukları okullarda bir anı biriktirmek" şeklinde konuştu.

Kartallı öğrenciler kep atmak yerine fidan dikerek doğada iz bıraktı
Kartallı öğrenciler kep atmak yerine fidan dikerek doğada iz bıraktı
Kartallı öğrenciler kep atmak yerine fidan dikerek doğada iz bıraktı
Kartallı öğrenciler kep atmak yerine fidan dikerek doğada iz bıraktı

Kartal Belediyesi, Türkiye, Pandemi, Cevizli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kartallı öğrenciler kep atmak yerine fidan dikerek doğada iz bıraktı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Saldırıya uğrayan Dilan Çıtak'a babası İbrahim Tatlıses'ten destek Saldırıya uğrayan Dilan Çıtak'a babası İbrahim Tatlıses'ten destek Gözaltına alınan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hastaneye kaldırıldı Gözaltına alınan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hastaneye kaldırıldı Bakan Soylu, komandolara böyle seslendi: Rehavet, terör örgütlerinden daha büyük düşmanımız Bakan Soylu, komandolara böyle seslendi: Rehavet, terör örgütlerinden daha büyük düşmanımız Her yeri beyaz gördüğünü söyledi, birkaç saat sonra ölü bulundu Her yeri beyaz gördüğünü söyledi, birkaç saat sonra ölü bulundu 19 yaşındaki genç, tüfekle intihar etti 19 yaşındaki genç, tüfekle intihar etti Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç alkollüyken bir araca çarparak kaçtı iddiası Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç alkollüyken bir araca çarparak kaçtı iddiası Mersin'de nisan ayında kar sürprizi! Görenler gözlerine inanamadı Mersin'de nisan ayında kar sürprizi! Görenler gözlerine inanamadı AK Partili vekilin lüks arabasını gören Edirneliler fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı AK Partili vekilin lüks arabasını gören Edirneliler fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı
Bahçeli'yi kızdıracak anket! İYİ Parti, MHP'yi ikiye katladı Bahçeli'yi kızdıracak anket! İYİ Parti, MHP'yi ikiye katladı         
00:24
İki aracın kafa kafaya çarpıştığı feci kazada 2 kişi öldü, 2'si ağır 10 kişi yaralandı İki aracın kafa kafaya çarpıştığı feci kazada 2 kişi öldü, 2'si ağır 10 kişi yaralandı         
23:33
Aydın'ın Kuyucak ilçe Kaymakamı Yılmaz Kurt, Didim'de ölü bulundu Aydın'ın Kuyucak ilçe Kaymakamı Yılmaz Kurt, Didim'de ölü bulundu         
22:44
Sosyal medyadan hastalığını duyuran Aslı Özkısırlar'dan acı haber Sosyal medyadan hastalığını duyuran Aslı Özkısırlar'dan acı haber         
21:11
"Babama gidiyorum" diye evden çıkan kadının cansız bedeni deniz kıyısındaki bir mağarada bulundu         
20:08
Fox TV'nin iddialı dizisi Baraj final yapıyor Fox TV'nin iddialı dizisi Baraj final yapıyor         
19:36
Otobüse yavaş binen hamile kadına şoförden çirkin sözler! Duyanlar sert tepki gösterdi Otobüse yavaş binen hamile kadına şoförden çirkin sözler! Duyanlar sert tepki gösterdi         
17:46
Araç sahipleri dikkat! Kış lastiği uygulaması sona erdi, değiştirmeyen pişman olur Araç sahipleri dikkat! Kış lastiği uygulaması sona erdi, değiştirmeyen pişman olur         
17:36
Türkiye'ye yönelik felaket tellallığına devam eden Cem Uzan, bu kez de kahinliğe soyundu: Dolar 20 lira olacak Türkiye'ye yönelik felaket tellallığına devam eden Cem Uzan, bu kez de kahinliğe soyundu: Dolar 20 lira olacak         
15:28
Çorumlu talihli, 5 TL'lik kazı kazan kartından 200 bin TL kazandı Çorumlu talihli, 5 TL'lik kazı kazan kartından 200 bin TL kazandı         
14:17
Bakan Soylu dertlerine derman oldu! Yüzde 50 şartı kalktı, günlük otobüs sefer sayısı 900'e çıktı Bakan Soylu dertlerine derman oldu! Yüzde 50 şartı kalktı, günlük otobüs sefer sayısı 900'e çıktı         
14:09
Ölümler başladı! Beyni çürüten gizemli hastalık bir ülkeyi esir aldı Ölümler başladı! Beyni çürüten gizemli hastalık bir ülkeyi esir aldı         
14:06
Karısı ile bastığı adamı yatak odasına kilitledi! Canını kurtarmak isteyen adam camdan atladı Karısı ile bastığı adamı yatak odasına kilitledi! Canını kurtarmak isteyen adam camdan atladı         
13:58
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, aylık maaşının 200 bin lira olduğu iddialarıyla ilgili suskunluğunu bozdu Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, aylık maaşının 200 bin lira olduğu iddialarıyla ilgili suskunluğunu bozdu         
12:28
İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay, canlı yayına bağlanıp kendini savundu İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay, canlı yayına bağlanıp kendini savundu         
09:42
Kurdaki spekülatif artış sonrası Erdoğan çağrı yaptı, 6 günde rekor satış gerçekleşti Kurdaki spekülatif artış sonrası Erdoğan çağrı yaptı, 6 günde rekor satış gerçekleşti         
08:30
Mansur Yavaş'a Erdoğan ve İmamoğlu'nu geçtiği anket soruldu, cevabı çok netti Mansur Yavaş'a Erdoğan ve İmamoğlu'nu geçtiği anket soruldu, cevabı çok netti         
23:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2021 01:28:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kartallı öğrenciler kep atmak yerine fidan dikerek doğada iz bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei