Kartepe'de asfalt çalışmaları 24 saat sürüyor

KOCAELİ (İHA) – Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Ataevler ve İstasyon Mahallesi'nde 24 saat devam eden çalışmaları yerinde inceledi.



Kartepe Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU ekipleri tarafından yapılan çalışmalar hızla devam ediyor. İSU ekipleri tarafından alt yapısı tamamlanan mahalle ve sokaklarda Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından üst yapı çalışmaları yapılıyor. Belediye ekipleri yapılan çalışmaları hızla tamamlayarak hizmete sunuyor. İSU ekipleri tarafından Ataevler Mahallesi'nde Bahar, Gökhan, Kırlı, Gonca ve Dilara Sokak, İstasyon Mahallesi Meşelik Cami Yanı, Ihlamur, Yaprak, Mis, Adem Yavuz, Nergis ve Geçitli Sokaklarında içme ve yağmur ile kanalizasyon alt yapı çalışmaları tamamlandı. Alt yapısı tamamlanan yerlerde Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri hemen üst yapı çalışmalarına başladı.



Gece geç saatlerde Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından İstasyon Mahallesi'nde yapılan çalışmaları da inceleyen Başkan Kocaman yetkililerden bilgi aldı. Çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Kocaman, "İlçemiz genelinde hemşehrilerimizin yaya ve araç ulaşımını daha konforlu hale getirmek için büyük bir özveri ile tüm ekiplerimiz gece-gündüz çalışıyor. Üst yapı çalışmalarını kısa sürede tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunuyoruz. Ara vermeden ihtiyaç durumuna göre diğer mahallelerimize geçiyoruz. Hemşehrilerimizin sabrı ve anlayışı için teşekkür ediyorum" dedi. - KOCAELİ