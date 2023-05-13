Karyağmaz'da son kez sandık kurulacak! - Son Dakika
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Karyağmaz'da son kez sandık kurulacak!

13.05.2023 12:51

Yeniden kalkınması mümkün görülmeyen köylerin taşınmasına ilişkin karar kapsamında Balıkesir'in Dursunbey ilçesinden Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine taşınmak için gün sayan Karyağmaz Mahallesi sakinleri, mevcut yerleşim alanında son kez sandık başına gidecek.

Balıkesir kent merkezine yaklaşık 110, Dursunbey'e 35 kilometre uzaklıktaki, geçmişi 600 yıl öncesine dayanan ve 1940'lı yıllarda bağlı olduğu Mustafakemalpaşa'dan ayrılarak Dursunbey'e bağlanan Karyağmaz'ın yeniden Mustafakemalpaşa ilçesine taşınması için çalışmalar tamamlandı.

MAHALLELERİNDE SON KEZ OY KULLANACAKLAR

Türkiye'de bir ilke imza atılan taşınma kararı sonrası, 4 yıllık inşaat çalışmalarının ardından 700 dönüm arazide yeni nesil yerleşim modeli ortaya çıktı. Proje kapsamında 404 konut, köy konağı, iki tip olmak üzere 100 ahır, okul, cami, yol, içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu inşası yapıldı. Beş yılın sonunda proje kapsamında yapılan 164 metrekarelik iki katlı 3+1 bahçeli konutlar, hak sahiplerine teslim edildi. Teslimin ardından Mustafakemalpaşa'ya gitmek için gün sayan 25 hane halkı, mahallelerinde Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde son kez oy kullanacak.

Balıkesir'den Bursa'ya taşınacak mahallede son kez sandık kurulacak

ANILARINI GERİDE BIRAKIP YENİ EVLERİNE GİDECEKLER

Karyağmaz Mahallesi Muhtarı Sami Doğdu, mahallenin yerinde kalkınamayacağından dolayı alınan taşınma kararı sonucu birçok kişinin yeni evlerine taşındığını söyledi. Söz konusu 25 hanedeki kişilerin hayvanları olduğu için bir süre daha mahallede kalacağını fakat daha sonra gideceğini belirten Doğdu şöyle konuştu: "Biz de en kısa sürede taşınacağız. Bu seçim bizim köyde geçireceğimiz son seçimimiz, hayırlısıyla inşallah güzel bir şekilde geçiririz. Bundan sonraki seçimlerde de yeni mahallemizde ömrümüz varsa tercihlerimizi orada yapacağız. Karyağmaz köyümüzde birçok anımız var, köyde 40 yıldır seçimlere katılıyorum. Oylarımızı hep burada kullandık. Bizim için farklı bir anı."

Balıkesir'den Bursa'ya taşınacak mahallede son kez sandık kurulacak

"KÖYÜMÜZDE SON OYLARIMIZI KULLANMANIN HEYECANINI YAŞIYORUZ"

Mahalle sakinlerinden 42 yaşındaki Beytullah Civa da babasının Mustafakemalpaşa'ya taşındığını, kendisinin de yakın zamanda gideceğini aktardı. Civa, "Bundan sonraki oylarımızı Bursa'da kullanmaya devam edeceğiz. Yıllarca yaşadığımız köyümüzde son oylarımızı kullanmanın heyecanını yaşıyoruz." dedi.

Balıkesir'den Bursa'ya taşınacak mahallede son kez sandık kurulacak
Balıkesir'den Bursa'ya taşınacak mahallede son kez sandık kurulacak
Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Karyağmaz'da son kez sandık kurulacak! - Son Dakika


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