Kaş'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda çevrimiçi konser - Son Dakika

Kaş'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda çevrimiçi konser

19.05.2021 23:32
Kaş'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda çevrimiçi konser, System.String[]

Antalya'nın Kaş ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında yerel sanatçılar çevrimiçi konser verdi.

Antalya'nın Kaş ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında yerel sanatçılar çevrimiçi konser verdi.

Kaş Belediyesinin düzenlediği etkinlik kapsamında, 19 Mayıs'a özel olarak yerel sanatçılar Ali Ulutaş, Osman Kırca, Mehmet Özen, Turgut Karagöz, Alp Muslu ve Mustafa Coşkun Kaş Antik Tiyatrosu'nda bir araya geldi.

Sanatçıların verdiği konser çevrimiçi olarak belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı yayımlandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evlerinde bulunan vatandaşlar ise konsere ilgi gösterdi.

Mustafa Kemal Atatürk, Antalya, Konser, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kaş'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda çevrimiçi konser - Son Dakika


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