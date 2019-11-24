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Kaş'ta Cimnastik Şenliği

6 saat önce

Antalya'nın Kaş ilçesinde Cimnastik Şenliği düzenlendi.

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Antalya'nın Kaş ilçesinde Cimnastik Şenliği düzenlendi.


Bu yıl 23-24 Kasım Kaş'ta Cimnastik Şenliği tarihlerinde ikincisi düzenlenen Cimnastik Şenliği başladı. Kaş Kapalı Spor Salonu'nda yapılan şenliğin açılışı, Kaymakam Bülent Karacan'ın konuşmasıyla başladı. Kaymakam Karacan yaptığı konuşmada, şenliğe katılan tüm sporculara teşekkür ederek, başarı temennisinde bulundu.


Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Osman Murat Erdoğan da cimnastik sporunu tanıtmak, genç yeteneklerin sergilenmesi ve ülke sporuna kazandırılması amacıyla şenliğin düzenlendiğini belirtti.


Kaş Belediyesi ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen şenliğe, 6 ilden 8 cimnastik kulübünün 150 sporcusu katılıyor. İki gün sürecek şenlikte, cimnastik sporcuları hem hünerlerini sergileyecek hem de düzenlenecek yarışmada dereceye girmek için mücadele edecek.


Şenliği, Kaş Belediye Başkanı vekili Fırat Demirci, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Evren, Emniyet Müdürü Erkan Kaçar da takip etti. - ANTALYA

Bülent Karacan, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 11:34 Kaynak: İHA
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