Kaş'ta sel ve su baskınlarında 70 dönüm tarım arazisi zarar gördü - Son Dakika

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde iki gün önce meydana gelen sel ve su baskınında 4 mahallede 70 dönüm alanın zarar gördüğü belirlendi.

Kaş'ta 14 Aralık Pazartesi günü, Kasaba, Uğrar, Kemer ve Sahil Kızılağaç mahallelerinde şiddetli yağışın ardından sel ve su baskınları meydana geldi. Kaş Kaymakamlığı tarafından oluşturulan hasar tespit komisyonu 4 mahallede oluşan zararı belirlemek için çalışma başlattı. Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş da, hasar gören seralarda inceleme yaparak, üreticilere geçmiş olsun dileğinde bulundu. Kaş Belediyesi ekipleri ise bozulan ve zarar gören yollarda temizlik ve onarım çalışması başlattı. Yollar molozlardan temizlendi.

Hasar gören mahallelerde İlçe Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Göktaş ile Kaş Ziraat Odası Başkanı Ramazan Süer de son incelemelerde bulundu. Kaş Ziraat Odası Başkanı Ramazan Süer incelemelerinin ardından şunları şöyledi:

"Kasaba, Uğrar, Kemer ve Sahil Kızılağaç mahallelerinde toplam 29 üreticimizin 65 dönümü kapalı sera, 5 dönümü buğday ekili alan olmak üzere toplam 70 dönüm üretim alanı zarar gördü. Kasaba Mahallesi'nde 15 üreticimizin 45 dönüm kapalı serası, Uğrar Mahallesi'nde 10 üreticimizin 15 dönüm serası, Kemer Mahallesi'nde 2 üreticinin 5 dönüm serası ve Sahil Kızılağaç Mahallesi'nde 2 üreticinin 5 dönüm buğday ekili alanı zarar gördü. Zarar gören kapalı alanların 60 dönümünde kapya biber, 5 dönümünde de marul ekiliydi. Zarar gören seralardaki marul ürünü tamamıyla yok olmuş durumda. Kapya biber bulunan 60 dönüm alandaki biberler de artık kurur. Üreticimiz mağdur durumda. Özellikle kapya biber ekili alanlarda tam hasat dönemiydi. Tüm bu mağduriyetin içinde sevindirici olan tek şey, zarar gören 65 dönüm seranın 45 dönümünün TARSİM tarafından sigortalı olması."