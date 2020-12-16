Kaş'ta sel ve su baskınlarında 70 dönüm tarım arazisi zarar gördü - Son Dakika

Kaş'ta sel ve su baskınlarında 70 dönüm tarım arazisi zarar gördü

16.12.2020 11:31
Kaş'ta sel ve su baskınlarında 70 dönüm tarım arazisi zarar gördü, System.String[]

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde iki gün önce meydana gelen sel ve su baskınında 4 mahallede 70 dönüm alanın zarar gördüğü belirlendi.

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde iki gün önce meydana gelen sel ve su baskınında 4 mahallede 70 dönüm alanın zarar gördüğü belirlendi.

Kaş'ta 14 Aralık Pazartesi günü, Kasaba, Uğrar, Kemer ve Sahil Kızılağaç mahallelerinde şiddetli yağışın ardından sel ve su baskınları meydana geldi. Kaş Kaymakamlığı tarafından oluşturulan hasar tespit komisyonu 4 mahallede oluşan zararı belirlemek için çalışma başlattı. Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş da, hasar gören seralarda inceleme yaparak, üreticilere geçmiş olsun dileğinde bulundu. Kaş Belediyesi ekipleri ise bozulan ve zarar gören yollarda temizlik ve onarım çalışması başlattı. Yollar molozlardan temizlendi.

Hasar gören mahallelerde İlçe Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Göktaş ile Kaş Ziraat Odası Başkanı Ramazan Süer de son incelemelerde bulundu. Kaş Ziraat Odası Başkanı Ramazan Süer incelemelerinin ardından şunları şöyledi:

"Kasaba, Uğrar, Kemer ve Sahil Kızılağaç mahallelerinde toplam 29 üreticimizin 65 dönümü kapalı sera, 5 dönümü buğday ekili alan olmak üzere toplam 70 dönüm üretim alanı zarar gördü. Kasaba Mahallesi'nde 15 üreticimizin 45 dönüm kapalı serası, Uğrar Mahallesi'nde 10 üreticimizin 15 dönüm serası, Kemer Mahallesi'nde 2 üreticinin 5 dönüm serası ve Sahil Kızılağaç Mahallesi'nde 2 üreticinin 5 dönüm buğday ekili alanı zarar gördü. Zarar gören kapalı alanların 60 dönümünde kapya biber, 5 dönümünde de marul ekiliydi. Zarar gören seralardaki marul ürünü tamamıyla yok olmuş durumda. Kapya biber bulunan 60 dönüm alandaki biberler de artık kurur. Üreticimiz mağdur durumda. Özellikle kapya biber ekili alanlarda tam hasat dönemiydi. Tüm bu mağduriyetin içinde sevindirici olan tek şey, zarar gören 65 dönüm seranın 45 dönümünün TARSİM tarafından sigortalı olması."


Kaş'ta sel ve su baskınlarında 70 dönüm tarım arazisi zarar gördü
Kaş'ta sel ve su baskınlarında 70 dönüm tarım arazisi zarar gördü
Kaş'ta sel ve su baskınlarında 70 dönüm tarım arazisi zarar gördü
Kaş'ta sel ve su baskınlarında 70 dönüm tarım arazisi zarar gördü
Kaş'ta sel ve su baskınlarında 70 dönüm tarım arazisi zarar gördü
Kaş'ta sel ve su baskınlarında 70 dönüm tarım arazisi zarar gördü
Kaş'ta sel ve su baskınlarında 70 dönüm tarım arazisi zarar gördü
Kaş'ta sel ve su baskınlarında 70 dönüm tarım arazisi zarar gördü

Kemer, Tarım, Sel, Kaş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kaş'ta sel ve su baskınlarında 70 dönüm tarım arazisi zarar gördü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, bebeğiyle aile pozu verdi Bu da yatılı kumarhane! Kısıtlama günlerini fırsata çevirenler yakayı ele verdi 4 golle Bursaspor'a turu getiren Batuhan Kör: Hedefim önce milli takım sonra da Avrupa Son Dakika! Yılbaşına günler kala Bursa'da sahte alkolden zehirlenen 3 kişi hayatını kaybetti İki daireyi halıyla birleştirip halay çeken vatandaşlar birbirlerine koronavirüs bulaştırmışlar Yanlış taktığı vites yüzünden ölümden dönen balıkçı: Başımıza çok kötü şeyler geldi, 2020'den kurtulmak istiyorum Uzaktan eğitim için bilgisayar alan ailenin hevesi kursağında kaldı! Kutudan 3 kitap çıktı Altaylı'nın canlı yayındaki açıklamaları infial yarattı: Türkiye'yi Suriye'ye savaşsız kaybettik
Hakan Çalhanoğlu, Milan'la yeni sözleşme için anlaşma sağladı Hakan Çalhanoğlu, Milan'la yeni sözleşme için anlaşma sağladı         
11:07
Son dakika: Merkez Bankası 2021 yılı döviz kuru politikasını açıkladı: Dalgalı kur rejimi devam edecek Son dakika: Merkez Bankası 2021 yılı döviz kuru politikasını açıkladı: Dalgalı kur rejimi devam edecek         
10:47
İstanbul Havalimanı'nda nefes kesen operasyon! 13 milyon liralık uyuşturucuyu tropikal meyvelerin içerisinde saklamışlar İstanbul Havalimanı'nda nefes kesen operasyon! 13 milyon liralık uyuşturucuyu tropikal meyvelerin içerisinde saklamışlar         
10:24
Samsun'da koronavirüsle mücadele için gizli ekip kuruldu: Yoğunluk yaşanan yerleri fotoğraflıyorlar Samsun'da koronavirüsle mücadele için gizli ekip kuruldu: Yoğunluk yaşanan yerleri fotoğraflıyorlar         
10:18
Koronavirüs ilacını bulan Alman şirket Formycon, Türk bilim insanı Prof. Dr. İbrahim Benter'in yöntemini kullandı Koronavirüs ilacını bulan Alman şirket Formycon, Türk bilim insanı Prof. Dr. İbrahim Benter'in yöntemini kullandı         
10:13
Gökyüzünde görülen gizemli cisim şaşırttı! Nereye düştüğü bilinmiyor Gökyüzünde görülen gizemli cisim şaşırttı! Nereye düştüğü bilinmiyor         
10:09
'Erkek meselesi' yüzünden saç saça baş başa girdiler! O anlar kamerada 'Erkek meselesi' yüzünden saç saça baş başa girdiler! O anlar kamerada         
09:56
Uzman isim dikkat çeken bilgiyi paylaştı: Hastaneye göğüs ağrısı ile başvuran hastaların çoğu pozitif çıkıyor Uzman isim dikkat çeken bilgiyi paylaştı: Hastaneye göğüs ağrısı ile başvuran hastaların çoğu pozitif çıkıyor         
09:26
Salgında zeytin yaprağına rağbet arttı: Virüse karşı etkili oluyor Salgında zeytin yaprağına rağbet arttı: Virüse karşı etkili oluyor         
08:10
MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Şef ile Barbaros birbirine girdi MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Şef ile Barbaros birbirine girdi         
07:47
"Mezarlıkta kalıyorum, devlete kurban olayım" dedi, polisler ceza kesmedi         
02:04
Kızıyla yürüyüşe çıkan Adriana Lima, makyajsız haliyle hayranlarını şaşırttı Kızıyla yürüyüşe çıkan Adriana Lima, makyajsız haliyle hayranlarını şaşırttı         
20:03
Bilim insanları, koronavirüsün en çok aile içinde ve kalabalık toplantılarda bulaştığını söyledi Bilim insanları, koronavirüsün en çok aile içinde ve kalabalık toplantılarda bulaştığını söyledi         
19:47
BluTV, yayından kaldırılan Çıplak dizisi hakkında açıklama yaptı BluTV, yayından kaldırılan Çıplak dizisi hakkında açıklama yaptı         
17:15
Sevgilisini öldürdü, cansız bedenin kokmaması için klimayı açık bıraktı Sevgilisini öldürdü, cansız bedenin kokmaması için klimayı açık bıraktı         
16:29
60 kişilik cinsel ilişki partisine baskın! Misafirleri bile parayla yoldan çıkarmış 60 kişilik cinsel ilişki partisine baskın! Misafirleri bile parayla yoldan çıkarmış         
15:57
12 yaşındaki kız çocuğu evde kendini asmıştı! Babası sınav sonucuna kızdığı için intihar etmiş 12 yaşındaki kız çocuğu evde kendini asmıştı! Babası sınav sonucuna kızdığı için intihar etmiş         
15:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2020 11:41:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaş'ta sel ve su baskınlarında 70 dönüm tarım arazisi zarar gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei