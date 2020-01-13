Kaş'ta 'Topçu Yolu Yürüyüşü' - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaş'ta 'Topçu Yolu Yürüyüşü' - Son Dakika

Kaş'ta 'Topçu Yolu Yürüyüşü'

6 saat önce

Antalya'nın Kaş ilçesinde Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker ve silah arkadaşlarını anmak için yürüyüş yapıldı.

Kaş'ta 'Topçu Yolu Yürüyüşü', System.String[]

Antalya'nın Kaş ilçesinde Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker ve silah arkadaşlarını anmak için yürüyüş yapıldı. Kaş Belediyesinin desteğiyle Akdeniz Gençlik Sanat Araştırma ve Eğitim Derneği (AKSAN) tarafından düzenlenen yürüyüşte, 150 keklik kahramanlar anısına doğayla buluşturuldu.


Birinci Dünya Savaşı'nda Mustafa Ertuğrul ve silah arkadaşları tarafından 9 Ocak 1917'de Kaş açıklarında demirleyen İngilizlerin uçak gemisi Ben My Chree'nin batırılışının 103'üncü yılında düzenlenen anma etkinliği kapsamında 'Topçu Yolu Yürüyüşü' gerçekleştirildi. Yürüyüşe, Kaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Evren, AKSAN proje koordinatörü Özer S. Özgüç, Emekli Albay Suat Akgül, İl Milli Parklar Bölge Müdürü Rıza Kamil, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yürüyüş öncesi Kaş Belediyesi tarafından katılımcılara kumanya dağıtıldı.


Kahramanların anısına


Emekli Albay Suat Akgül yaptığı konuşmada, Mustafa Ertuğrul'un öz geçmişini anlatarak, Meis'e 4 bin 200 metre uzaklıktaki Bayındır Burnu'ndan yaptığı toplam 15 top atışıyla dünyada ilk kez olmak üzere, İngilizlere ait dönemin uçak gemisini batırdığını söyledi. İl Milli Parklar Bölge Müdürü Rıza Kamil ise, kahramanlar anısına kekliklerin salınacağını belirterek, bu yolda yürüyen kahramanların anısını yaşatmak bakımından bu faaliyetin önemli olduğunu dile getirdi.


Kaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Evren de "Mustafa Ertuğrul ve silah arkadaşlarının adını yaşatmak amacındayız. Bu kahramanlıkları gelecek nesillere aktarmak için etkinliklere devam edeceğiz" diye konuştu.


14 kilometrelik yürüyüş


Konuşmaların ardından, Kaş Bayındır yol ayrımında Dostluk ve Barış Parkı'nda katılımcılar, rehberler eşliğinde Bayındır Mahallesi'ne hareket etti. Mahalle meydanında başlayan 14 kilometrelik yürüyüş, Bayındır Burnu'nda sona erdi. Mustafa Ertuğrul'un üç bataryasını katırlarla taşıdığı yolda yapılan yürüyüş sırasında, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Antalya İl Milli Parklar Bölge Müdürlüğünce sağlanan 150 keklik kahramanlar anısına doğaya salındı. Limanağzı Koyu'na geçen katılımcılar burada Kaş Belediyesince hazırlatılan teknelerle Kaş'a geri döndü.


Yarın Antalya'da gerçekleştirilecek 'Atatürk ve Türk Kadını Fotoğraf Sergisi' ve 'Kahramanlık Türküleri Konseri' ile etkinlik sona erecek. - ANTALYA

Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 10:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Profesör Ercan'dan çok konuşulacak açıklama: Depremde ölenlere 'pisi pisine gitti' denir
Asker eğlencesinde yengesini öldüren adam tutuklandı Yerli otomobil fabrikasının kurulacağı Gemlik'te arsa fiyatları yarı yarıya arttı Sözcü Gazetesi çalışanlarına FETÖ'den hapis cezası verilen kararın gerekçesi açıklandı

Son Dakika Haberleri
16:38 Erciyes hafta sonu 53 şehirden 90 bin ziyaretçi ağırladı - Son Dakika
16:38 Aydın'da lise öğrencileri karakter kostümleri tasarladı - Son Dakika
16:38 Cezayir Genelkurmay Başkanı'ndan Libya sınırındaki askeri birliklere ziyaret - Son Dakika
16:38 Kocasinan Masa Tenisi Takımından 3 derece - Son Dakika
16:36 Kars'ta 6 kişinin öldüğü arazi kavgasının firari zanlısı İstanbul'da yakalandı - Son Dakika
16:10 Sözcü Gazetesi çalışanlarına FETÖ'den hapis cezası verilen kararın gerekçesi açıklandı - Son Dakika
15:29 Beklenen kar geliyor! 20 Ocak'tan itibaren İstanbul donacak - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2020 16:41:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaş'ta 'Topçu Yolu Yürüyüşü' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]