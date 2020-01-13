Kaş'ta 'Topçu Yolu Yürüyüşü' - Son Dakika

Antalya'nın Kaş ilçesinde Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker ve silah arkadaşlarını anmak için yürüyüş yapıldı. Kaş Belediyesinin desteğiyle Akdeniz Gençlik Sanat Araştırma ve Eğitim Derneği (AKSAN) tarafından düzenlenen yürüyüşte, 150 keklik kahramanlar anısına doğayla buluşturuldu.



Birinci Dünya Savaşı'nda Mustafa Ertuğrul ve silah arkadaşları tarafından 9 Ocak 1917'de Kaş açıklarında demirleyen İngilizlerin uçak gemisi Ben My Chree'nin batırılışının 103'üncü yılında düzenlenen anma etkinliği kapsamında 'Topçu Yolu Yürüyüşü' gerçekleştirildi. Yürüyüşe, Kaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Evren, AKSAN proje koordinatörü Özer S. Özgüç, Emekli Albay Suat Akgül, İl Milli Parklar Bölge Müdürü Rıza Kamil, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yürüyüş öncesi Kaş Belediyesi tarafından katılımcılara kumanya dağıtıldı.



Kahramanların anısına



Emekli Albay Suat Akgül yaptığı konuşmada, Mustafa Ertuğrul'un öz geçmişini anlatarak, Meis'e 4 bin 200 metre uzaklıktaki Bayındır Burnu'ndan yaptığı toplam 15 top atışıyla dünyada ilk kez olmak üzere, İngilizlere ait dönemin uçak gemisini batırdığını söyledi. İl Milli Parklar Bölge Müdürü Rıza Kamil ise, kahramanlar anısına kekliklerin salınacağını belirterek, bu yolda yürüyen kahramanların anısını yaşatmak bakımından bu faaliyetin önemli olduğunu dile getirdi.



Kaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Evren de "Mustafa Ertuğrul ve silah arkadaşlarının adını yaşatmak amacındayız. Bu kahramanlıkları gelecek nesillere aktarmak için etkinliklere devam edeceğiz" diye konuştu.



14 kilometrelik yürüyüş



Konuşmaların ardından, Kaş Bayındır yol ayrımında Dostluk ve Barış Parkı'nda katılımcılar, rehberler eşliğinde Bayındır Mahallesi'ne hareket etti. Mahalle meydanında başlayan 14 kilometrelik yürüyüş, Bayındır Burnu'nda sona erdi. Mustafa Ertuğrul'un üç bataryasını katırlarla taşıdığı yolda yapılan yürüyüş sırasında, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Antalya İl Milli Parklar Bölge Müdürlüğünce sağlanan 150 keklik kahramanlar anısına doğaya salındı. Limanağzı Koyu'na geçen katılımcılar burada Kaş Belediyesince hazırlatılan teknelerle Kaş'a geri döndü.



Yarın Antalya'da gerçekleştirilecek 'Atatürk ve Türk Kadını Fotoğraf Sergisi' ve 'Kahramanlık Türküleri Konseri' ile etkinlik sona erecek. - ANTALYA