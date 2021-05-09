Antalya'da bir kişi uyuşturucu madde ile yakalandı - Son Dakika

Antalya'nın Kaş ilçesinde bir kişi uyuşturucu madde ile yakalandı.

Kaş, Gömbe, Kınık Jandarma Karakol Komutanlıkları ile 15. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla Kasaba Mahallesi'nde ikamet eden M.K'nin (20) ikametine operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan şüphelinin üzerinde A4 kağıdına emdirilmiş uyuşturucu madde, uyuşturucu madde kullanma aparatı bulunurken ikametinde yapılan aramada ise 49.9 gram uyuşturucu madde, 1.037 gram uyuşturucu madde ile kullanılan kristal taş, 292.6 gram esrar, 1.456.6 gram likit esrar, 284.5 gram esrar, ruhsatsız yarı otomatik av tüfeği, faturasız kurusıkı tabanca ve 3 bin 240 TL ele geçirildi.

Öte yandan, aynı evde bulunan Ö.Y. (33) ve F.C. (23) hakkında kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmaktan işlem yapıldı. Ayrıca M.K'ye 944 TL, Ö.Y'ye bin 730 TL idari para cezası uygulandı.