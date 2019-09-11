Kaş'ta yayla yollarında asfalt

İlçe merkezinde yol açma, asfalt ve kaldırım yapım çalışmalarını aralıksız sürdüren Kaş Belediyesi, şimdi de yaylalarda asfalt kaplama çalışması başlattı. Başkan Mutlu Ulutaş çalışmaları yerinde inceledi.



Kaş Belediyesi, Yayla Çukurbağ, Yayla Kılınçlı, Yuvacık ve Sinekçi Yaylaları'nda asfalt kaplama çalışması başlattı. Yayla yollarında hummalı bir çalışma başlatan Kaş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü asfalt ekibini bölgeye seferber etti. Asfalt yapımı için gerekli olan menfez, büz, ve dolgu sıkıştırma çalışmalarını tamamlayan ekip, stabilize asfalt kaplama çalışmalarına başladı.



Yayla Çukurbağ Mahallesi'nde yapılan asfalt çalışması kapsamında, 5,6 kilometrelik yolda 4 disbiratör astar ve 6 disbiratör asfalt aracı kullanıldı. Mahalle'nin asfalt çalışmasına toplamda 400 bin lira harcama yapıldığı kaydedildi. - ANTALYA