Kasdoff Üyeleri Çanakkale Şehitlerini Unutmadı

Kastamonu Doğa Sporları ve Offroad Kulübü (KASDOFF) üyeleri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla şehitler anısına kortej düzenledi.

Kastamonu Doğa Sporları ve Offroad Kulübü (KASDOFF) üyeleri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla şehitler anısına kortej düzenledi.



Kastamonu Miting Medyanı'nda bir araya gelen KASDOFF üyeleri Türk bayrakları ile süsledikleri araçlarıyla şehir turu yaptı. Yaklaşık 1,5 kilometreyi bulan araç kuyruğuna, bazı vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu.



Kastamonu şehitliğine kadar giden kortej yol boyunca vatandaşlara üzerinde, "Geri dönmeyi hiç düşünmediler. Bir destandır Çanakkale" yazan helvalardan ikram etti.



Şehitlikte yapılan duanın ardından yaklaşık 30 araçlık konvoy Karaçomak Deresinden geçerek, Miting Meydanı'na dönüş yaptı.



KASDOFF Başkanı Tarkan Topaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çanakkale Zaferi'nin Türk harp tarihinde çok önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.



Topaç, şöyle devam etti:



"Türk'ün ulusal savaş tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümünü anmak ve vatanımız için canlarını seve seve feda eden şehitlerimizin onurunu ve gururunu yaşatmak için bu gece burada bir araya geldik. Çanakkale Zaferi vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı söz konusu olduğunda, Türk Milletinin engelleri nasıl aşabileceğinin en güzel örneğidir. Ebedi başkomutan Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimizin aziz hatırasını rahmet ve şükranla anıyoruz."



Aileleriyle birlikte korteje katıldıklarını belirten Topaç, "Çok anlamlı bir etkinlik oldu. İnsanlar Çanakkale Türküsü eşliğinde Türk bayrakları ile bizleri görünce mutlu oldular. Şehitlerimizin hatırasını bir an bile yaşatabildiysek ne mutlu bize." dedi.

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