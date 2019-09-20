Son Dakika Haberleri: Kaşıkçı cinayetinin kilit ismi Kahtani'nin Twitter hesabı askıya alındı
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Kaşıkçı cinayetinin kilit ismi Kahtani'nin Twitter hesabı askıya alındı

1 saat önce

Sosyal medya platformu Twitter, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin kilit ismi Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın eski Danışmanı Suud El-Kahtani'nin hesabını askıya aldı.

Kaşıkçı cinayetinin kilit ismi Kahtani'nin Twitter hesabı askıya alındı, System.String[]

Sosyal medya platformu Twitter, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin kilit ismi Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın eski Danışmanı Suud El-Kahtani'nin hesabını askıya aldı.


Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cinayetini gerçekleştiren timin lideri olduğu öne sürülen Suud El-Kahtani'nin Twitter hesabı askıya alındı. Twitter, Suud El-Kahtani'nin hesabının yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'dan yönetildiği belirlenen 267 hesabı iptal ettiğini açıkladı. İptal edilen hesapların Katar ile İran'ı hedef aldığı aktarıldı.


Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın en yakın danışmanlarından biri olan Suud El-Kahtani'nin geçtiğimiz Ağustos ayında öldüğü iddia edilmişti. - NEW YORK

Muhammed Bin Selman, Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı, Twitter, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 12:15 Kaynak: İHA
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