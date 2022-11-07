Kanlı ay tutulması yarın gerçekleşecek! Finansal ve aşk ilişkilerinde yaşanacak sorunlara dikkat - Son Dakika
Üye Girişi

Kanlı ay tutulması yarın gerçekleşecek! Finansal ve aşk ilişkilerinde yaşanacak sorunlara dikkat

07.11.2022 16:50

Yarın (8 Kasım'da) kanlı ay tutulması gerçekleşecek. Boğa burcunda gerçekleşecek tutulmanın ilişkilerde sorunlar yaratabileceği ve finansal konularda kaosu getireceği düşünülüyor.

2022 yılının ikinci ay tutulması, 8 Kasım'da öğleden sonra Türkiye saati ile 14.00'te meydana gelecek. Bir sonraki tam Ay tutulması ise 13-14 Mart 2025'te olacak.

Kanlı ay tutulması kapıda! Kaosla birlikte sırlar bir bir açığa çıkacak

8 Kasım'da, Dünya yaklaşık üç yıl süresince son tam Ay tutulmasını yaşayacak. Ay tutulması Avrupa, Afrika ve Asya`dan gözlenebilecek. Tutulma Türkiye`de gündüz saatlerine denk geldiği için izlenemeyecek.

Kanlı ay tutulması kapıda! Kaosla birlikte sırlar bir bir açığa çıkacak

Astrologlar yarın meydana gelecek olan kanlı Ay tutulmasının finansal ve aşk ilişkilerinde sorunlara yol açacağını söyledi. Astrolog Rose Smith, 2025 yılına kadar görülmeyecek olan kanlı Ay tutulmasının elips sezonun sonunu işaret ettiğini ve duyguları ön plana çıkaracağını söyledi.

Kanlı ay tutulması kapıda! Kaosla birlikte sırlar bir bir açığa çıkacak

Smith, özellikle iş ve finans konuları ile ilgili olan aşırı duygu yoğunluğunun yaşanabileceğini söyledi. Bu duygu yoğunluğu, bir kaç hafta içinde aşırı lüks paylaşımı ve insanların bencil olmasına yol açacak.

Kanlı ay tutulması kapıda! Kaosla birlikte sırlar bir bir açığa çıkacak

Rose Smith sözlerine şöyle devam etti; İlişkiniz sona erebilir veya işinizin arzu ettiğiniz yaşam tarzını sürdüremeyeceğini fark edebilirsiniz. Bu ay tutulması üzerinde düşünmek, sınırlar oluşturmanıza ve büyümenize yardımcı olabilir. Smith şöyle devam etti; etkinlik sırasında herkes için, ancak özellikle Boğalar, Aslanlar, Akrepler ve Kovalar için 'sabit' burçlar oldukları için gerçek fiziksel etkiler olacak.

Kanlı ay tutulması kapıda! Kaosla birlikte sırlar bir bir açığa çıkacak

"Dolunaylar, astrolojide kurtuluşu ve tezahürü temsil eder. Tutulma ile birleştiğinde, dolunay gizli duygularımızı vurgular ve muhtemelen Boğa etkisinden dolayı gerçek fiziksel etkiler vardır. Sırlar, bastırılmış duygular yüzeye çıkabilir veya derin kişisel bilinçaltımızdan gelen şeyler duyabilirsiniz."

Kanlı ay tutulması kapıda! Kaosla birlikte sırlar bir bir açığa çıkacak

"Bir tutulma sırasındaki enerji genellikle düzensiz ve değişken olur, bu yüzden insanların sorunlarıyla yüzleşmek için gerçekten içlerine bakmaları gerekiyor. Bu nadir tutulma, başkalarının etkisiyle birlikte kararlar almamızı ve bunların dış etkilerini anlamamızı sağlayacak. Tutulmalar, bazen öngörülemeyen ve beklenmedik olabilen, büyük veya yaşamı değiştiren bir olayın gerçekleşeceğine dair evrenden gelen bir işarettir."

Kanlı ay tutulması kapıda! Kaosla birlikte sırlar bir bir açığa çıkacak

"Bu değişikliklerin her zaman tam tutulma tarihinde meydana gelmediğini, bazen gerçekten dönüştürücü bir şeyin gerçekleşmesinden haftalar veya aylar önce veya sonra meydana gelir."

Kanlı ay tutulması kapıda! Kaosla birlikte sırlar bir bir açığa çıkacak

"Başlangıçta rahatsız edici olabilir, ancak zaman geçtikçe değişiklikler 'yatmaya' başlayacak ve güven duyguları yeniden canlanacak. Ay ayrıca mahremiyeti de sever. Kendi evinizde bolca yalnız zamanınız, alanınız olması ve rahat, güvende ve güvende olduğunuzdan emin olmanız önemlidir."

Kanlı ay tutulması kapıda! Kaosla birlikte sırlar bir bir açığa çıkacak

KANLI AY TUTULMASI NEDİR?

Tam Ay Tutulması Dünya'nın Güneş ile Ay arasında girerek Ay'ın tamamıyla Dünya'nın gölgesi altında kaldığı yörünge konumunda ortaya çıkıyor. Bu konumda Güneş ışınlarının Ay'a ulaşması engellendiğinden Ay yalnızca Dünya'nın atmosferinden mavi bir filtreyle yansıyan ışıkla aydınlanıyor ve bu yüzden kızıl bir görünüme bürünüyor. Gökbilimciler Ay'ın bu durumuna "Kanlı Ay" adını veriyorlar.

YORUMLAR
500

Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Kanlı ay tutulması yarın gerçekleşecek! Finansal ve aşk ilişkilerinde yaşanacak sorunlara dikkat - Son Dakika


Son Dakika
17:46 Barcelona'nın hocası Xavi, Avrupa Ligi'nde Manchester United ile eşleşmelerine isyan etti: Her zaman en zor kurayı çekiyoruz
17:33 Singapur'da iki su samuru ailes, ölümcül bir kavgaya tutuldu! büyük hesaplaşması! İşte o görüntüler
17:17 Disney Plus, 8 Aralık'tan itibaren abonelik ücretlerine zam yapacak
17:07 Balotelli, İsviçre'de ortalığı karıştırdı! Tarihi ceza kapıda
16:56 Hisselerinde yüzde 70 oranında düşüş yaşayan Facebok'ta 12 bin çalışan işten çıkarılacak
16:41 AK Parti'nin HDP ziyareti sonrası yaptığı açıklamaya İYİ Parti'den tepki gecikmedi: Partiler, seçim kazanmak için değer yargılarını kullanmamalı
16:37 Kanlı ay tutulması yarın gerçekleşecek! Finansal ve aşk ilişkilerinde yaşanacak sorunlara dikkat
16:26 Genç kadının aldattığı eşine attığı mesajları okuyan Müge Anlı, büyük şaşkınlık yaşadı: Senin kafan kırık mı?
16:23 Çin'de büyük korku yaratan görüntü! Kafası korkuluklara sıkışan bebek metrelerce yüksekte asılı kaldı
16:19 TSK'nın kimyasal silah kullandığını ileri süren CHP'li Tanrıkulu hakkında fezleke hazırlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2022 17:57:48. #1.12#
SON DAKİKA: Kanlı ay tutulması yarın gerçekleşecek! Finansal ve aşk ilişkilerinde yaşanacak sorunlara dikkat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement