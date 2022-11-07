Kanlı ay tutulması yarın gerçekleşecek! Finansal ve aşk ilişkilerinde yaşanacak sorunlara dikkat

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2022 yılının ikinci ay tutulması, 8 Kasım'da öğleden sonra Türkiye saati ile 14.00'te meydana gelecek. Bir sonraki tam Ay tutulması ise 13-14 Mart 2025'te olacak.

8 Kasım'da, Dünya yaklaşık üç yıl süresince son tam Ay tutulmasını yaşayacak. Ay tutulması Avrupa, Afrika ve Asya`dan gözlenebilecek. Tutulma Türkiye`de gündüz saatlerine denk geldiği için izlenemeyecek.

Astrologlar yarın meydana gelecek olan kanlı Ay tutulmasının finansal ve aşk ilişkilerinde sorunlara yol açacağını söyledi. Astrolog Rose Smith, 2025 yılına kadar görülmeyecek olan kanlı Ay tutulmasının elips sezonun sonunu işaret ettiğini ve duyguları ön plana çıkaracağını söyledi.

Smith, özellikle iş ve finans konuları ile ilgili olan aşırı duygu yoğunluğunun yaşanabileceğini söyledi. Bu duygu yoğunluğu, bir kaç hafta içinde aşırı lüks paylaşımı ve insanların bencil olmasına yol açacak.

Rose Smith sözlerine şöyle devam etti; İlişkiniz sona erebilir veya işinizin arzu ettiğiniz yaşam tarzını sürdüremeyeceğini fark edebilirsiniz. Bu ay tutulması üzerinde düşünmek, sınırlar oluşturmanıza ve büyümenize yardımcı olabilir. Smith şöyle devam etti; etkinlik sırasında herkes için, ancak özellikle Boğalar, Aslanlar, Akrepler ve Kovalar için 'sabit' burçlar oldukları için gerçek fiziksel etkiler olacak.

"Dolunaylar, astrolojide kurtuluşu ve tezahürü temsil eder. Tutulma ile birleştiğinde, dolunay gizli duygularımızı vurgular ve muhtemelen Boğa etkisinden dolayı gerçek fiziksel etkiler vardır. Sırlar, bastırılmış duygular yüzeye çıkabilir veya derin kişisel bilinçaltımızdan gelen şeyler duyabilirsiniz."

"Bir tutulma sırasındaki enerji genellikle düzensiz ve değişken olur, bu yüzden insanların sorunlarıyla yüzleşmek için gerçekten içlerine bakmaları gerekiyor. Bu nadir tutulma, başkalarının etkisiyle birlikte kararlar almamızı ve bunların dış etkilerini anlamamızı sağlayacak. Tutulmalar, bazen öngörülemeyen ve beklenmedik olabilen, büyük veya yaşamı değiştiren bir olayın gerçekleşeceğine dair evrenden gelen bir işarettir."

"Bu değişikliklerin her zaman tam tutulma tarihinde meydana gelmediğini, bazen gerçekten dönüştürücü bir şeyin gerçekleşmesinden haftalar veya aylar önce veya sonra meydana gelir."

"Başlangıçta rahatsız edici olabilir, ancak zaman geçtikçe değişiklikler 'yatmaya' başlayacak ve güven duyguları yeniden canlanacak. Ay ayrıca mahremiyeti de sever. Kendi evinizde bolca yalnız zamanınız, alanınız olması ve rahat, güvende ve güvende olduğunuzdan emin olmanız önemlidir."

KANLI AY TUTULMASI NEDİR?

Tam Ay Tutulması Dünya'nın Güneş ile Ay arasında girerek Ay'ın tamamıyla Dünya'nın gölgesi altında kaldığı yörünge konumunda ortaya çıkıyor. Bu konumda Güneş ışınlarının Ay'a ulaşması engellendiğinden Ay yalnızca Dünya'nın atmosferinden mavi bir filtreyle yansıyan ışıkla aydınlanıyor ve bu yüzden kızıl bir görünüme bürünüyor. Gökbilimciler Ay'ın bu durumuna "Kanlı Ay" adını veriyorlar.