Kasım Süleymani, Kirman'da toprağa verildi - Son Dakika
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Kasım Süleymani, Kirman'da toprağa verildi

18 dakika önce

ABD'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlediği hava saldırısıyla öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin cenazesi, memleketi Kirman'da toprağa verildi.

Kasım Süleymani, Kirman'da toprağa verildi, System.String[]

ABD'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlediği hava saldırısıyla öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin cenazesi, memleketi Kirman'da toprağa verildi.

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin cenazesi, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun, Irak'ın Anbar ve Erbil şehirlerindeki ABD askerlerinin de konuşlu olduğu hava üslerine balistik füzelerle düzenlenen saldırıların ardından toprağa verildi. Cenaze törenine katılan binlerce kişinin defin işlemi sırasında ağladıkları görüldü.Bugün Kirman'da düzenlenen cenaze töreninde çıkan izdihamda 56 kişi hayatını kaybetmiş, 213 kişi de yaralanmıştı. Yaşanan bu olaydan sonra defin işleminin ertelendiği açıklanırken, saldırının ardından toprağa verilmesi dikkati çekti.


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Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 06:05 Kaynak: DHA
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