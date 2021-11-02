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Kasımda yavru caretta sürprizi - Son Dakika

Kasımda yavru caretta sürprizi

02.11.2021 13:51
Kasımda yavru caretta sürprizi

NESLİ tehlike altındaki türler arasındaki caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının Antalya'daki yuvalama alanlarından Belek kumsalında bu yıl bir ilk yaşandı.

NESLİ tehlike altındaki türler arasındaki caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının Antalya'daki yuvalama alanlarından Belek kumsalında bu yıl bir ilk yaşandı. Yavru çıkışı yaşanmayan bir yuvadan dün 30'a yakın yavru çıkarak denizle bulutlu. Ekolojik Araştırmalar Derneği Başkanı Dr. Ali Fuat Canbolat, "Normalde yuvadan çıkışlar eylül sonu, ekim başında bitiyordu. İlk defa şahit oluyoruz" dedi.

Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde nesli tehdit altındaki türler arasında bulunan caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının, Akdeniz ülkeleri içerisindeki en büyük yuvalama alanı olan Belek Deniz Kaplumbağaları Yuvalama Alanı'nda 1 Kasım'da bir sürpriz yaşandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne bağlı ve Ekolojik Araştırmalar Derneği ekiplerinin kontrolünde 30 kilometrelik kumsalda, bu yıl toplamda 3 bin 850 yuva ve bu yuvalardan çıkan 150 bini aşkın yavru caretta denizle buluşturuldu. Ekim ayı ilk haftası itibarıyla yaklaşık 50 kişiden oluşan EKAD, caretta sezonunun tamamlanmasıyla bölgedeki kamp alanından ayrılmdı. Yavru çıkışı olmayan ve bir otel önünde bulunan yuva ise tesis çalışanlarına emanet edildi. Bu yuvadan yavru çıkışı ise 1 Kasım'da yaşandı.

EKİMDE SEZON BİTİYORNormalde caretta carettaların temmuz sonu veya ağustosun ilk haftası itibarıyla yuva yapma işlemini tamamladığını anlatan EKAD Başkanı Dr. Ali Fuat Canbolat, "Bu yuva çok geç kaldı ve 24 Ağustos günü oluşmuştu. Yine yavruların yumurtalarından çıkıp denize gitmeleri süreci de eylül sonu veya en geç ekim ayı ilk haftasında tamamlanırdı ve biz de ekip olarak, ekim ayı ilk haftası sezonu kapatarak kamptan ayrılırdık. Fakat bu yıl 24 Ağustos'ta oluşan yuva kalmıştı" dedi.TESİS ÇALIŞANLARINA EMANET EDİLMİŞÖnceki yıllarda çok nadiren ekim ortasını bulabilen yavru çıkışları yaşandığını anlatan Dr. Canbolat, "Fakat KY-825 numaralı yuva geç oluştuğu için yavru çıkışı olmadı. Yuva Boğazkent'te bir otelin önündeydi ve son kontrolümüzde de biz yavru çıkışı belirlemedik. 'Ne olur ne olmaz, yavru çıkışı olabilir, zarar vermeyelim' diyerek de yuvayı kontrol amaçlı açmadık. İyi ki de açmamışız. Tesis önünde olduğundan, tesis çalışanlarını yuva konusunda bilgilendirdik. Onlar da takip etmişler ve 1 Kasım Pazartesi günü yuvadan ilk yavru çıkışını gözlemlemişler. Yaklaşık 30 yavru çıkışı yaşanmış" diye konuştu.KASIM AYINDA RASTLANMADIYavru çıkışının hem DKMP hem de kendilerine bildirildiğini belirten Dr. Canbolat, bir-iki çıkış daha gerçekleşebileceğini belirterek, şunları söyledi:

"Normalde yavruların yuvalardan çıkışları eylül sonu, ekim ayı başında sona erer ve biz de sezonu kapatıp, kamptan ayrılırız. Kasım ayında daha önce ekip olarak hiç böyle bir yavru çıkışına rastlamadık. İlk defa şahit olduk. Tabi bunun sebebi yuvanın çok geç yapılması."


Kasımda yavru caretta sürprizi
Kasımda yavru caretta sürprizi

Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Antalya, Kasım, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kasımda yavru caretta sürprizi - Son Dakika


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