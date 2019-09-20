Kasımpaşa, Antalyaspor maçına hazır

Süper Lig'in 5. haftasında yarın Antalyaspor'u ağırlayacak Kasımpaşa, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı bildirildi.

Futbolcuların pas ve 5'e 2 top kapmayla sürdürdüğü idmanın, taktik çalışmalarla tamamlandığı belirtildi.

Kaleciler Ramazan Köse, Fatih Öztürk, Enes Sarı ve Murat Can Yıldız'ın kaleci antrenörü Tolga Özgen ile ayrı olarak çalıştığı, daha sonra yapılan çalışmalarda değişimli olarak kaleye geçtikleri ifade edildi.

Kasımpaşa takımının Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girdiği aktarıldı.

Süper Lig'de Kasımpaşa ile Antalyaspor arasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma, yarın saat 15.00'te başlayacak.