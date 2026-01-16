Kasımpaşa, Cenk Tosun'u Transfer Etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Fenerbahçe ile yollarını ayıran santrfor Cenk Tosun'u kadrosuna kattı.
Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, "Şimdi hazırım. Kasımpaşa'dayım." başlığıyla Cenk Tosun'un lacivert-beyazlı formayla videosu paylaşıldı.
Sezonun ilk yarısını Fenerbahçe'de geçiren 34 yaşındaki santrfor, 7 resmi müsabakada toplamda 72 dakika süre bulurken skor katkısı veremedi.
