Kasımpaşa, Cenk Tosun'u Transfer Etti
Spor

Kasımpaşa, Cenk Tosun'u Transfer Etti

16.01.2026 16:16
Cenk Tosun, Fenerbahçe'den ayrılarak Kasımpaşa'ya katıldı. Takım videosuyla duyuruldu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Fenerbahçe ile yollarını ayıran santrfor Cenk Tosun'u kadrosuna kattı.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, "Şimdi hazırım. Kasımpaşa'dayım." başlığıyla Cenk Tosun'un lacivert-beyazlı formayla videosu paylaşıldı.

Sezonun ilk yarısını Fenerbahçe'de geçiren 34 yaşındaki santrfor, 7 resmi müsabakada toplamda 72 dakika süre bulurken skor katkısı veremedi.

Kaynak: AA

