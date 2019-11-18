Son Dakika › Spor › Kasımpaşa'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları - Son Dakika Spor
Kasımpaşa'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
6 saat önce
Kasımpaşa, Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını bir günlük iznin ardından sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 08:10 Kaynak: AA
Kasımpaşa, Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını bir günlük iznin ardından sürdürdü.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Pas ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden idman, pozisyon çalışmalarıyla tamamlandı.
Kasımpaşa, hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.
Gençlerbirliği ile Gümüşlükspor kardeş kulüp oldu Şafak Mahmutyazıcıoğlu'ndan darp görüntüleriyle ilgili açıklama Galatasaray'da Muslera ve Babel'in ardından Luyindama da sakatlandı Roma, Cengiz için diyetisyenleri devreye soktu!