Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına devam etti
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Kasımpaşa, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına devam etti

6 saat önce

Kasımpaşa, Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Kasımpaşa, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına devam etti, System.String[]

Kasımpaşa, Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Kemerburgaz Tesisleri'ndeki sabah antrenmanında salonda kuvvet çalışması yapan lacivert-beyazlıların, akşam ise teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde sahada çalıştığı bildirildi. Isınma hareketleri ve pas çalışmasıyla başlayan idmanın çift kale maçla sona erdiği aktarıldı.

Milli takımlarda bulunan Haris Hajradinovic ve Strahil Popov'un antrenmanda yer almadığı belirtildi.

Lacivert-beyazlı takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Gençlerbirliği, Kasımpaşa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 08:48 Kaynak: AA
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