Kasımpaşa kötü başladı iyi bitirdi! - Son Dakika

Kasımpaşa kötü başladı iyi bitirdi!

Ligin ilk yarısında istediği performansı sergileyemeyen ve 17 haftalık bölümde sadece 15 puan toplayabilen lacivert-beyazlı takımın kadrosu, ara transfer döneminde büyük oranda değişti.

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Ligin ilk yarısında istediği performansı sergileyemeyen ve 17 haftalık bölümde sadece 15 puan toplayabilen lacivert-beyazlı takımın kadrosu, ara transfer döneminde büyük oranda değişti.

Üst Yönetici (CEO) Serkan Reçber yönetiminde yapılan transferlerde isabet sağlayan Kasımpaşa, 22. haftanın ardından ise çıkışa geçti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige ara verilmeden önce iyi bir uyum yakalayan ve 4 maçta 10 puan elde eden İstanbul temsilcisi, yakaladığı çıkışı 12 Haziran'da maçlar tekrar oynanmaya başladıktan sonra da sürdürdü.

Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe'yi 2-0 mağlup ederek küme düşme hattından uzaklaşan Kasımpaşa, kalan süreçte istikrarını korudu ve ligi 43 puanla 10. sırada tamamladı.

Son 12 haftanın en çok puan toplayan takımı

Kasımpaşa, Süper Lig'in son 12 haftasında sergilediği performansla dikkati çekti.

Lacivert-beyazlılar, çıktığı son 12 maçta hanesine 27 puan yazdırdı. Bu müsabakalarda 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan İstanbul temsilcisi, son 12 haftada en fazla puan toplayan takım oldu.

Öte yandan son 12 haftada kalesinde sadece 9 gol gören Kasımpaşa, bu alanda da zirvede yer almayı başardı. Kasımpaşa, bu süreçte oynadığı 12 maçın 7'sinde kalesini gole kapatmayı başardı.

- Gol yükünü Koita ile Thiam çekti

Kasımpaşa'nın hücum hattında önemli bir ikili olan Fode Koita ile Mame Thiam, bu sezon attıkları gollerle adlarından söz ettirdi.

Ligde forma giydiği 24 maçta 12 gole imza atan Koita, kariyerinin en skorer dönemini yaşadı. 2016 Ocak'tan bu yana Kasımpaşa'da forma giyen Gineli futbolcu, ayrıca bu sezon takımın en golcü oyuncusu oldu.

Lacivert-beyazlı ekipte ilk sezonunu yaşayan Senegalli oyuncu Thiam ise Süper Lig'de çıktığı 25 maçta 11 kez fileleri havalandırdı.

Koita ile Thiam, Kasımpaşa'nın özellikle son 12 haftada yakaladığı çıkışta önemli pay sahibi oldu.

En istikrarlı Aytaç Kara

Bu sezon sergilediği performansla dikkati çeken Aytaç Kara, Kasımpaşa'nın ligde en fazla süre alan oyuncusu oldu.

Süper Lig'de forma giydiği 32 maçın tümüne ilk 11'de başlayan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, toplam 2862 dakika sahada kaldı. Aytaç Kara, diğer 2 müsabakada ise sarı kart cezası nedeniyle takımdaki yerini alamadı.

- İki kez teknik adam değişikliği yapıldı

Kasımpaşa'da bu sezon 3 teknik direktör görev yaptı.

Lacivert-beyazlı takım, 2019-2020 sezonuna Kemal Özdeş yönetiminde başladı. Ligin 13. haftasında Demir Grup Sivasspor mağlubiyetinin ardından Özdeş ile yollar ayrıldı ve takımın başına Tayfur Havutcu getirildi.

Havutçu ile de istediği performansı sergileyemeyen ve 5 lig maçında kalesinde 18 gol gören İstanbul ekibi, ikinci kez teknik adam değişikliğine gitti ve eski çalıştırıcısı Fuat Çapa ile anlaştı.

Fuat Çapa yönetiminde ilk 2 karşılaşmada uyum sorunu yaşayan ve puan alamayan Kasımpaşa, ara transfer döneminde kadroya dahil edilen oyuncuların takıma uyum sağlamaya başlamasıyla çıkışa geçti.

Kasımpaşa, Çapa yönetiminde çıktığı 14 müsabakanın 8'ini kazandı, 3'ünde berabere kaldı, 3'ünü ise yitirdi.

- Gol, kart ve oyuncu değişikliği istatistikleri

Kasımpaşa, bu sezon ligde oynadığı 34 maçta 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 15 mağlubiyet yaşadı.

Rakip fileleri 53 kez havalandıran lacivert-beyazlı ekip, kalesinde ise 58 gol gördü. Kasımpaşa'da futbolcular gollerin 45'ini ayak, 5'ini kafa ve 3'ünü ise penaltı vuruşu sonucu kaydetti.

Lacivert-beyazlı futbolculara ligde bu sezon 5 kırmızı ve 83 sarı kart gösterildi. Ayrıca Kasımpaşa, 2019-2020'de toplam 106 kez oyuncu değişikliğine başvurdu.

Aytaç Kara, Kasımpaşa, İstanbul, Spor, Son Dakika
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 12:11

Son Dakika Spor Kasımpaşa kötü başladı iyi bitirdi! - Son Dakika Spor
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