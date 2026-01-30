Kasımpaşa ve Samsunspor İlk Yarıda Berabere - Son Dakika
Kasımpaşa ve Samsunspor İlk Yarıda Berabere

30.01.2026 21:17
Stat: Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Çağdaş Altay, Ogün Kamacı, Mücahid Adem ÇelebiKasımpaşa: Gianniotis, Kamil Ahmet Çörekçi, Becao, Opoku, Owusu, Baldursson, Diabate, İrfan Can Kahveci, Ben Ouanes, Ali Yavuz Kol, GueyeSamsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson,...

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Çağdaş Altay, Ogün Kamacı, Mücahid Adem Çelebi

Kasımpaşa: Gianniotis, Kamil Ahmet Çörekçi, Becao, Opoku, Owusu, Baldursson, Diabate, İrfan Can Kahveci, Ben Ouanes, Ali Yavuz Kol, Gueye

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Ntcham, Makoumbou, Elayis Tavşan, Holse, Assoumou, Ndiaye

Sarı kart: Dk. 38 Ndiaye (Samsunspor)

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa ile Samsunspor arasında oynanan müsabakanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

10. dakikada Ntcham'ın ceza yayı üzerinden volesinde kaleci topu son anda oyun alanına çeldi.

35. dakikada hücum yönünün sağından İrfan Can Kahveci'nin kullandığı köşe vuruşuna kaleci hatalı çıktı. Kaleciyi geçen topa altıpas üzerinde müsait durumda Ali Yavuz Kol'un boş kaleye kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

İlk yarı, golsüz sona erdi.

Kaynak: AA

