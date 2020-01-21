Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak - Son Dakika Spor

Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak

6 saat önce

Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında yarın Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.

Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak, System.String[]

Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında yarın Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 14.00'te başlayacak. Müsabakayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı son 8 maçın 7'sinde sahadan puansız ayrılan Kasımpaşa, geçen hafta deplasmanda oynadığı turun ilk müsabakasında da Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup olmuştu.

Kasımpaşa'da kırmızı kart cezalısı Jorge Fernandes karşılaşmada forma giyemeyecek. Lacivert-beyazlı takımda sakatlıkları süren David Pavelka, Yusuf Erdoğan, Loret Sadiku ve Ricardo Quaresma'nın da mücadelede forma giymesi beklenmiyor.

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Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 09:56 Kaynak: AA
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