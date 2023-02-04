"Kasımpaşalı John Wick" lakaplı suç makinesi yakalandı - Son Dakika
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"Kasımpaşalı John Wick" lakaplı suç makinesi yakalandı

04.02.2023 17:28
"Kasımpaşalı John Wick" lakaplı suç makinesi yakalandı

Beyoğlu'nda farklı günlerde 8 kişiyi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralayan "Kasımpaşalı John Wick" lakaplı suç makinesi, polis tarafından günlerce süren çalışma sonucu saklandığı yerde kıskıvrak yakalandı.

Beyoğlu'nda farklı günlerde 8 kişiyi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralayan "Kasımpaşalı John Wick" lakaplı suç makinesi, polis tarafından günlerce süren çalışma sonucu saklandığı yerde kıskıvrak yakalandı. Emniyette çok sayıda suç kaydı olan ve intikam yemini ettiği öne sürülen şahsın, semtteki uyuşturucu satıcılarını silahla vurduğunu söylediği iddia edildi. Şahıs adliyeye sevk edildi.
Beyoğlu Kulaksız ve Kasımpaşa semtlerinde bir şahıs 7 kişiyi iki gün içerisinde vücutlarının çeşitli yerlerinden silahla vurarak yaralamıştı. Hayati tehlikesi olmayan şahıslar kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınmıştı. Olayla ilgili Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri çalışma başlatmıştı.
Beyoğlu Asayiş polisi sokak sokak aradı
Yapılan incelemelerde saldırgan şahsın emniyette çok sayıda suçtan kaydı bulunan 36 yaşındaki Mehmet Kadem B. olduğu tespit edilmişti. Çalışmalar sürdüğü esnada yaklaşık 1 ay sonra geçtiğimiz Pazartesi günü Kasımpaşa'da ortaya çıkan saldırgan, Erdinç Gülseren'i (61) bacağından yaralamıştı. Yaralı adam vurulduğunu fark etmeden metrelerce yürüdükten sonra yere yığılmış ve ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Yaşanan olaylardan sonra semt sakinleri şahsa "Kasımpaşalı John Wick" lakabını takmıştı.
Günler sonra yeri tespit edilerek yakalandı
Bunun üzerine polis ekipleri, şahsın gidebileceği ve saklanabileceği çok sayıda adrese günlerce operasyon düzenledi. Semtlerdeki sokakları ablukaya alan ve günlerce bekleyen polis ekipleri, teknik takip sonucu saldırganın saklandığı yeri tespit etti. Hemen harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği polisleri, şahsı saklandığı yerde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.
Torbacıları vurduğunu söyledi
Emniyete götürülen şahsın burada ifadesi alınarak "kasten yaralama" suçundan adli işlemleri yapıldı. İşlemleri tamamlanan Mehmet Kadem B., adliyeye sevk edildi. Şahsın semtteki uyuşturucu satıcılarını silahla vurduğunu söylediği iddia edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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John Wick, Beyoğlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 'Kasımpaşalı John Wick' lakaplı suç makinesi yakalandı - Son Dakika

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