Kastamonu Belediyesinden deprem bölgesine yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kastamonu Belediyesinden deprem bölgesine yardım - Son Dakika

Kastamonu Belediyesinden deprem bölgesine yardım

6 saat önce

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin yaralarını sarmak amacıyla Kastamonu Belediyesi tarafından bölgeye yardım malzemeleri gönderildi.

Kastamonu Belediyesinden deprem bölgesine yardım, System.String[]

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin yaralarını sarmak amacıyla Kastamonu Belediyesi tarafından bölgeye yardım malzemeleri gönderildi.


Kastamonu'dan Elazığ'daki deprem bölgesine gönderilmek üzere il merkezinden ve ilçelerinden bölge için yardımlar toplanmaya devam edilirken Kastamonu Belediyesince hazırlanan yardım kolileri de İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne teslim edildi. Hazırlanan gıda kolileri, hizmet binası önünde, Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu tarafından İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ekrem Küçükbayram'a teslim edildi. Gıda yardım kolilerinin tesliminde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kastamonu Merkez İlçe Başkanı Emre Şahin ile Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Yurt ve Serkan Bahçacıoğlu da yer aldı.


Teslimatta konuşan Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, "Kastamonu olarak ülkemizin zor zamanlarının en büyük destekçisi olmayı sürdürüyoruz. Daha önce tüm hemşehrilerimizin de destekleri ile deprem bölgesindeki kardeşlerimize yardımlarımızı ulaştırmıştık. Yardımlarımız sürüyor. Bugün de gıda yardımlarımızı bölgedeki kardeşlerimiz için gönderiyoruz. Depremzede kardeşlerimizi yaralarını biran evvel sarmak istiyoruz. Çünkü onlar orada üşürse biz burada ısınamayız" dedi. - KASTAMONU

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Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 03:27 Kaynak: İHA
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