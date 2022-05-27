Kastamonu'da 20 öğrenci bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Kastamonu'da 20 öğrenci bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı

27.05.2022 15:03
Kastamonu'da 20 öğrenci bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 20 öğrencinin kusma ve bulantı şikayeti nedeniyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 20 öğrencinin kusma ve bulantı şikayeti nedeniyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Taşköprü Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Taşköprü Yatılı Bölge Ortaokulunda öğrenim gören 20 öğrencide bulantı ve kusma şikayetleri görüldüğü anlatıldı.

Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırılan öğrencilerin tedbir amacıyla müşahede altına alındığı aktarılan açıklamada, çocukların genel durumlarında endişe edilecek bir durumun bulunmadığı kaydedildi.

Kastamonu'da 20 öğrenci bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı
Kastamonu'da 20 öğrenci bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı

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Kaynak: AA

Kastamonu, Medya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'da 20 öğrenci bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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