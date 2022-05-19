Kastamonu'da 2021 yılında 3 bin 673 trafik kazası meydana geldi - Son Dakika
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Kastamonu'da 2021 yılında 3 bin 673 trafik kazası meydana geldi

19.05.2022 14:47
Kastamonu'da 2021 yılında 3 bin 673 trafik kazası meydana geldi

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Kastamonu'da 2021 yılında 3 bin 673 adet trafik kazası meydana geldi.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Kastamonu'da 2021 yılında 3 bin 673 adet trafik kazası meydana geldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Türkiye'de ve Kastamonu'da 2021 yılında meydana gelen karayolu trafik kazaları istatistikleri açıkladı. Verilere göre, Kastamonu'da 2021 yılında toplam 3 bin 673 adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 2 bin 711 adedi tanesini maddi hasarlı, 962 adedini ise ölümlü yaralanmalı trafik kazaları oluşturdu.

Kastamonu'da 2021 yılında meydana gelen 962 adet ölümlü ve yaralanmalı trafik kazasında 19 kişi kaza yerinde, 14 kişi de yaralanıp sağlık kuruluşlarına sevk edildikten sonra, 30 gün içinde hayatını kaybetti. - KASTAMONU

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'da 2021 yılında 3 bin 673 trafik kazası meydana geldi - Son Dakika


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