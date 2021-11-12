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Kastamonu'da 32. dönem Jandarma Uzman Erbaş Yemin Töreni düzenlendi - Son Dakika

Kastamonu'da 32. dönem Jandarma Uzman Erbaş Yemin Töreni düzenlendi

12.11.2021 14:54
Kastamonu'da 32. dönem Jandarma Uzman Erbaş Yemin Töreni düzenlendi

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Bugün içinde yaşadığımız coğrafyada bize dayatılan bütün istikrarsız unsurlarla çok zor günler yaşıyoruz ancak bir o kadar da güçlüyüz. Tarihimizin en zor günlerinde karşılarına tarihimizin en güçlü devleti olarak çıkabilmenin huzur ve güvenini yaşıyoruz.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Bugün içinde yaşadığımız coğrafyada bize dayatılan bütün istikrarsız unsurlarla çok zor günler yaşıyoruz ancak bir o kadar da güçlüyüz. Tarihimizin en zor günlerinde karşılarına tarihimizin en güçlü devleti olarak çıkabilmenin huzur ve güvenini yaşıyoruz." dedi.

Ersoy, Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı Kışlası'nda düzenlenen 32. dönem Jandarma Uzman Erbaş Yemin Töreni'nde yaptığı konuşmada, mezun olan uzman erbaşların çok önemli bir görevi teslim aldığını söyledi.

Bunun, bin yıldır yaşadıkları topraklarda bulunan huzur, güven ve asayişi sağlama emaneti olduğunu belirten Ersoy, "Bu emanet bu toprakların, vatanın bölünmez bütünlüğü emaneti, Türkiye Cumhuriyeti devletinin bağımsızlığı emaneti, bu emanet bütün mazlum coğrafyanın, garip bırakılmış vatandaşların, memleketleri kan gölüne dönüştürülmüş mazlum milletlerin son en güçlü bağımsız kalesini koruma emanetidir. Bu emanet Sultan Alparslan'ın, Fatih Sultan Mehmet'in, Şerife Bacıların, Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetidir. Bu emanet, kısaca Türkiye Cumhuriyeti'ni koruma emaneti." ifadesini kullandı.

Vatan için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Ersoy, "Cennet vatanımız geçmişten bu yana hep tehditler altında olmuş ve olmaya devam etmektedir. Bir tarafta bölücü terör, FETÖ, YPG, PYD, adına ne derseniz deyin, aynı merkezden yönetilen, aynı amaçla yetiştirilmiş, amaca kilitlenmiş, etrafımızda ne kadar kullanılacak maşa varsa ülkemizin birliği ve bütünlüğüne, istikrarına kastetmek için hazır tutuluyor. Öbür taraftan uyuşturucu, diğer taraftan düzensiz göçmen kaçakçılığı ile her vesileyle ülkemizin istikrarına kastedilmek isteniyor. Bütün bunlara karşı Türkiye Cumhuriyeti, kıymetli Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bütün kurum, kuruluşları ve asaletiyle inançla ve azimle çalışmasına devam ediyor." diye konuştu.

Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlü bir devlet olduğuna işaret ederek şöyle konuştu:

"Bugün içinde yaşadığımız coğrafyada bize dayatılan bütün istikrarsız unsurlarla çok zor günler yaşıyoruz ancak bir o kadar da güçlüyüz. Tarihimizin en zor günlerinde karşılarına tarihimizin en güçlü devleti olarak çıkabilmenin huzur ve güvenini yaşıyoruz. Bir tarafta çok iyi yetiştirilmiş jandarma teşkilatımız, diğer tarafta emniyetimiz, sahil güvenliğimiz, korucularımız, sınırlarımızın ötesinde kahraman silahlı kuvvetlerimiz, diğer taraftan yerli insansız hava araçlarımız, yerli silahlarımız, savunma sanayi ürünlerimiz, modern entegre sınır güvenlik sistemlerimizle tüm tehditlere karşı mücadele ediyor ve başarıyoruz. Bugün dünyanın bütün şer güçlerinin her türlü desteğine rağmen başta bölücü örgüt olmak üzere ülkemizin birliği, bütünlüğünü tehdit eden bütün unsuları yerle bir ettiysek, artık Türkiye'de neredeyse PKK tehdidi kalmamıştır dedirtecek bir başarı elde ettiysek, bunda kahraman komando ve jandarmamızın elbette payı var."

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ise 6 ay süren yorucu programın sonunda 2 bin 18'i jandarma, 149'u Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin Uzman Erbaş Komando Temel Kursiyer Eğitimi'ni başarıyla tamamladığını söyledi.

Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar gece gündüz, yaz kış, soğuk sıcak demeden terörle mücadeleye devam edeceklerini vurgulayan Çetin, "Terör örgütleri ve yandaşları iyi bilsinler ki inançlı, inatçı, kararlı ruhumuzla eli kanlı terör örgütüne aman vermedik ve asla aman vermeyeceğiz. Terörle mücadelede PKK terör örgütüne diz çöktürülmüş, zafer ve başarı sağlanmıştır. Şu anda yüreği vatan ve millet sevgisi ile dolu, vatana hizmet için can atan, karşınızda dimdik duran bu kahraman gençlerimiz, PKK'ya diz çöktürmüştür. Onlarla ne kadar övünsek azdır." dedi.

Kastamonu Valisi Avni Çakır da jandarmanın kanun ordusu olarak vatandaşlarla birebir temas ederek milli güvenlik ve kamu düzenini sağladığını, dünyadaki emsalleri arasında hem nitelik hem de nicelik açıdan en güçlüleri arasında bulunduğunu ifade etti.

Komando Eğitim Alay Komutanı Albay Mehmet Çelik de erbaşlara görevlerinde başarı diledi.

Konuşmaların ardından Jandarma Mehteran Birliği ile Kastamonu Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı Gösteri Birliği gösteri sundu. Gösterinin sonunda askerlerin kule oluşturarak Türk bayrağını açması da ilgi çekti.

Tören geçişinin ardından uzman erbaşlar, aileleriyle bir araya gelerek hasret giderdi.

Kastamonu, Jandarma, Komando, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kastamonu'da 32. dönem Jandarma Uzman Erbaş Yemin Töreni düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kastamonu'da 32. dönem Jandarma Uzman Erbaş Yemin Töreni düzenlendi - Son Dakika
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