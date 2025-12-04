Kastamonu'da ahşap ev alev alev yandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Kastamonu'da ahşap ev alev alev yandı

Haberin Videosunu İzleyin
Kastamonu\'da ahşap ev alev alev yandı
04.12.2025 00:02  Güncelleme: 00:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kastamonu\'da ahşap ev alev alev yandı
Haber Videosu

Kastamonu'da iki katlı ahşap evde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, ev tamamen küle döndü.

Kastamonu'da çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılmaz hale geldi.

İKİ KATLI AHŞAP EVDE YANGIN

Olay, Ümit köyü Kavun Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nihat T.'ye ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın evi sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

EV TAMAMEN KÜLE DÖNDÜ

Yangın, olay yerine gelen ekiplerin çalışmasıyla diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında, iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kastamonu, İnceleme, Güvenlik, İtfaiye, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Kastamonu'da ahşap ev alev alev yandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doğa yürüyüşünde tarihi keşif Lahiti oluk diye kullanmışlar Doğa yürüyüşünde tarihi keşif! Lahiti oluk diye kullanmışlar
Kadro dışı kalması istenen Serdar Dursun’dan ilk açıklama Kadro dışı kalması istenen Serdar Dursun'dan ilk açıklama
Memur ve emeklinin garantilediği zam oranı netleşti Memur ve emeklinin garantilediği zam oranı netleşti
Camiden çaldığı parayı iade edince serbest kaldı Camiden çaldığı parayı iade edince serbest kaldı
Eşini Boğan Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet İstemi Eşini Boğan Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet İstemi
Putin’in “Savaşa hazırız“ restine NATO’dan yanıt Putin'in "Savaşa hazırız" restine NATO'dan yanıt
Manisa’nın iki temsilcisi de kabusu yaşıyor Manisa'nın iki temsilcisi de kabusu yaşıyor
7 gollü düello Fatih Karagümrük, Esenler Erokspor’u kupanın dışına itti 7 gollü düello! Fatih Karagümrük, Esenler Erokspor'u kupanın dışına itti

23:23
ABD’de F-16 savaş uçağı düştü
ABD'de F-16 savaş uçağı düştü
23:18
Daha imzası bile kurumamıştı Salah’ın yeni adresi duyuruldu
Daha imzası bile kurumamıştı! Salah'ın yeni adresi duyuruldu
22:43
’’Sergen Yalçın’ı seviyor musun’’ sorusuna Aboubakar’dan bomba cevap
''Sergen Yalçın'ı seviyor musun?'' sorusuna Aboubakar'dan bomba cevap
22:33
Trabzonspor, Vanspor karşısında hata yapmadı
Trabzonspor, Vanspor karşısında hata yapmadı
22:20
Ünlü sunucu Burcu Esmersoy’dan şaşırtıcı itiraf: 6 yıldır emekliyim
Ünlü sunucu Burcu Esmersoy'dan şaşırtıcı itiraf: 6 yıldır emekliyim
21:49
Juventus’un Süper Lig’den istediği yıldız ortaya çıktı
Juventus'un Süper Lig'den istediği yıldız ortaya çıktı
21:21
Özgür Özel “Bunun altında yokuz“ diyerek asgari ücret teklifini açıkladı
Özgür Özel "Bunun altında yokuz" diyerek asgari ücret teklifini açıkladı
21:11
Borsa manipülasyonu soruşturmasında illüzyonist Aref Ghafouri tutuklandı.
Borsa manipülasyonu soruşturmasında illüzyonist Aref Ghafouri tutuklandı.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2025 00:22:08. #7.13#
SON DAKİKA: Kastamonu'da ahşap ev alev alev yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.