Kastamonu'da denizde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Çalışmalara havadan ve karadan da destek veriliyor.

Arama çalışmalarına, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığına bağlı 3. dalış timi, İnebolu Sahil Güvenlik Komutanlığı , Abana Belediyesi cankurtaran ekipleri ile AFAD ve emniyet güçleri katılıyor.

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