Kastamonu'da geçen yıl yaşanan sel felaketinde yıkılan cami, bir kez daha sel baskını yaşanması sebebiyle yıkıldı - Son Dakika
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Kastamonu'da geçen yıl yaşanan sel felaketinde yıkılan cami, bir kez daha sel baskını yaşanması sebebiyle yıkıldı

03.07.2022 16:52

Geçtiğimiz yıl Kastamonu halkına zor günler yaşatan sel felaketi esnasında yıkılan bir cami yeniden yapılarak vatandaşın kullanımına sunulmuştu. Ancak aradan bir sene geçmesine rağmen 27 Haziran'da yaşanan sel felaketi yeniden aynı camiyi buldu. Bir kez daha yıkılan camiyle ilgili konuyu TBMM gündemine taşıyan CHP Milletvekili Hasan Baltacı, selin vermiş olduğu maddi zararın geçen sene ile aynı olduğunu ifade etti.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde geçtiğimiz yıl ağustos ayında meydana gelen selde yıkılan ve aynı yere yeniden yapılmak istenen cami, bu yıl 27 Haziran'da yaşanan selde yine yıkıldı.

VALİ DEMİR TARAFINDAN TAKİP EDİLİYORDU

Sözcü'nün haberine göre, cami aynı yere Vilayetler Hizmet Birliği tarafından yapıldı. Caminin inşaat çalışmaları, Kastamonu Valisi Avni Demir tarafından yakından takip ediliyordu.

CHP'Lİ VEKİL SEL FELAKETİNİ TBMM GÜNDEMİNE TAŞIDI

Bölgede yaşanan sel felaketini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündeme getiren CHP Milletvekili Hasan Baltacı, selin vermiş olduğu maddi zararın geçen sene ile aynı olduğunu söyledi. Yağış miktarı geçen sene metrekareye 450 kilogram olduğunu bu yıl ise 159 kilogram olarak açıklandığını belirten Baltacı, "Ama manzara aynı manzara. Sel aynı sel. Taşan dereler aynı dereler. Su basan binalar aynı binalar. Çöken yollar aynı yollar. Yine aynı yerlerde heyelan meydana geldi. Yeni aynı istinat duvarları yıkıldı. Yine aynı ilçelerin Kastamonu merkezle olan bağlantıları kesildi. Yine içme suyu hatları zarar gördü" dedi.

NE OLMUŞTU?

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde geçen yıl 11 Ağustos tarihinde meydana gelen selde, dereler taşmış birçok ev ve iş yeri sular altında kalmıştı. İlçenin Çaykırı Köyünde bulunan cami de selde zarar görmüştü. Sel felaketi Sinop, Bartın, Karabük gibi birçok ili de etkilemişti.

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