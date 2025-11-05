Kastamonu'da Kaybolan Anne ve Oğlu Aranıyor - Son Dakika
3-sayfa

Kastamonu'da Kaybolan Anne ve Oğlu Aranıyor

Kastamonu\'da Kaybolan Anne ve Oğlu Aranıyor
05.11.2025 09:53  Güncelleme: 11:51
Kastamonu\'da Kaybolan Anne ve Oğlu Aranıyor
Bozkurt'ta kaybolan Huriye ve oğlu Osman Helvacı için arama çalışmaları üçüncü gününde sürüyor.

Kastamonu'da kaybolan Huriye Helvacı ile oğlu Osman Helvacı'yı arama çalışmaları üçüncü gününde devam ediyor.

YÜZLERCE KİŞİ ARIYOR

Önceki gün Bozkurt ilçesinde Merkez Mahallesi Meteoroloji TOKİ Konutlarındaki evlerinden ayrılan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı'dan bir daha haber alınamadı. Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Kastamonu Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile komando birlikleri arama çalışması başlattı. Ekipler için Kızılay ikram aracı konuşlandırırken, gönüllü vatandaşlar da çalışmalara destek veriyor.

3 gündür kayıplar! Anne ve 5 yaşındaki oğlu için zaman daralıyor

3. GÜNDÜR HER TAŞIN ALTINA BAKILIYOR

Arama çalışmaları Huriye Helvacı'nın telefon sinyalinin son alındığı Köseali köyü ile Keşlik köyü civarında yoğunlaştırıldı. Dün gece saatlerine kadar devam eden arama çalışmaları, bu sabah saatlerinde yeniden başlatıldı. Üçüncü gününde devam eden arama çalışmalarına Ankara'dan gelen AFAD ekipleri ise kadavra köpekleriyle destek veriyor. Anne ve oğlunu bulmak için havadan dronla tarama yapan ekipler karadan da ormanlık alanda çalışmalarını sürdürüyor.

3 gündür kayıplar! Anne ve 5 yaşındaki oğlu için zaman daralıyor
Kaynak: İHA

kastamonu, Bozkurt, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Kastamonu'da Kaybolan Anne ve Oğlu Aranıyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Kastamonu'da Kaybolan Anne ve Oğlu Aranıyor - Son Dakika
