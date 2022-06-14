KASTAMONU - Kıbrıs gazilerinin anıları kitaplaştırıldı - Son Dakika
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KASTAMONU - Kıbrıs gazilerinin anıları kitaplaştırıldı

14.06.2022 13:42

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kastamonu Şube Başkanlığı tarafından Kıbrıs gazilerinin anıları kitaplaştırıldı.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kastamonu Şube Başkanlığı tarafından Kıbrıs gazilerinin anıları kitaplaştırıldı.

Vali Avni Çakır, "Kastamonu Gazilerinden Kıbrıs Anıları" kitabının tanıtımı için dernek binasında düzenlenen programda, güzel bir çalışmayı meydana getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Gaziliğin önemine değinen Çakır, "Gazi demek asker, polis, jandarma demek. Zaten gazilik bir nevi üniformalı gücümüz demek." dedi.

Kastamonu'nun, vatan ihtiyaç duyduğunda her zaman cepheye ön saflarda koşmuş, en fazla şehit, gazi vermiş illerden olduğunu anlatan Çakır, "Şehitler, gaziler yatağı Kastamonu'da şehitlerimizi rahmetle anmak adına yaşayan Kıbrıs gazilerimizin Kıbrıs Barış Harekatı'nda yaşadığı anılarla sınırlı kalarak böyle bir çalışma hazırlandı. Gazilerimiz yaşadıkları, hissettikleri ve gördüklerini tamamen doğal, hiçbir müdahale olmadan kaleme aldı. Tarihe, çocuklarına, torunlarına yazılı bir miras bırakmak adına hoş bir çalışma oldu." ifadelerini kullandı.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kastamonu Şube Başkanı Gazi Ali Cesuroğlu ise 55 gazinin anılarını tarihe hediye ettiklerini vurgulayarak, "Türkiye'de bu işi yapan ilk defa biziz. Gazilerimizin savaş anılarını bizzat kendi el yazılarıyla kayıt altına aldık. Sayın Valimizin destekleriyle bu kitap meydana geldi." diye konuştu.

Şube Başkan Yardımcısı Hüseyin Mahmutoğlu da Kıbrıs Barış Harekatı'nda Kastamonu'nun 8 şehidi olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından gaziler, kitaplarını katılımcılara hediye etti.

Programa, Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, İl Jandarma Komutanı Albay Mücahit Avkıran, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Ömer Sülün, Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak, Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erkan Yılmaz ile gaziler katıldı.

KASTAMONU - Kıbrıs gazilerinin anıları kitaplaştırıldı
KASTAMONU - Kıbrıs gazilerinin anıları kitaplaştırıldı
KASTAMONU - Kıbrıs gazilerinin anıları kitaplaştırıldı
KASTAMONU - Kıbrıs gazilerinin anıları kitaplaştırıldı

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KASTAMONU - Kıbrıs gazilerinin anıları kitaplaştırıldı - Son Dakika

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