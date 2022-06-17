İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Cide İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti yapanların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › KASTAMONU - Salça kavanozuna uyuşturucu saklayan 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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