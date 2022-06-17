KASTAMONU - Salça kavanozuna uyuşturucu saklayan 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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KASTAMONU - Salça kavanozuna uyuşturucu saklayan 2 şüpheli gözaltına alındı

17.06.2022 14:08

Kastamonu'nun Cide ilçesinde kavanozdaki salçanın içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde kavanozdaki salçanın içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Cide İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti yapanların yakalanması için çalışma başlattı.

İstanbul'dan Kastamonu'nun Cide ilçesine otobüsle gelen S.Y. (30) ve S.K'nin (28) bagajlarında uyuşturucu bulunduğunu belirleyen jandarma ekipleri, şüphelilere ait paketteki salça kavanozunun içine gizlenmiş 7 gram uyuşturucu buldu.

Zanlılar gözaltına alındı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KASTAMONU - Salça kavanozuna uyuşturucu saklayan 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: KASTAMONU - Salça kavanozuna uyuşturucu saklayan 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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