Üye Girişi
Kastamonu'da sel felaketi! Bazı köylere ulaşım kesildi, vatandaşlar tedirgin - Son Dakika

Kastamonu'da sel felaketi! Bazı köylere ulaşım kesildi, vatandaşlar tedirgin

06.10.2021 09:38

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde gün boyu devam eden yağışlar, 3 geçici menfez ile bazı köprülerin zarar görmesine neden oldu. Heyelanlar sebebiyle ise bazı köylere ulaşım sağlanamıyor. İlçe, 11 Ağustos'ta da sel felaketine teslim olmuştu.

Kastamonu'da 11 Ağustos'ta şiddetli yağışın ardından oluşan sel nedeniyle iş yerleri, çok sayıda ev su ve balçık altında kaldı, bazı binalar yıkıldı ve can kayıpları yaşandı. Ayrıca selde çok sayıda köprü yıkıldı, bazı köprülerde zarar gördü.

GEÇİCİ OLARAK YAPILAN KÖPRÜLER ZARAR GÖRDÜ

Bunun üzerine Çatalzeytin ilçesinde yıkılan köprü ve menfezlerin yerine geçici olarak yapılan menfez ve geçici köprüler, bugün etkili olan sağanak yağış sonrası zarar gördü. Kızılcakaya Köyü ile Toprakçı Mahallesi arası, Duran Köyü ile Türkeli Kuşçular Köyü ve Karacakaya köyü arasındaki geçici köprü ve menfezler selde yıkıldı. Aynı zamanda Çatalzeytin-Çatak köyü ile Çatalzeytin-Karacakaya köyü arası yollar, heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. İlçedeki Karacakaya, Kızılcakaya ve Çatak köyleri, alternatif yolları da bulunmaması nedeniyle karayolu ile irtibatı yeniden koptu.

"SEL SULARININ YÜKSELMESİ NEDENİYLE KÖPRÜLERİN TAMİRİNDE BAŞARISIZ OLDUK"

Paşalı köyünde ikamet eden Hikmet Aydın, üç gündür bölgede yer yer yağmurun devam ettiğini ifade ederek, "Dün gece sabaha karşı yağmur şiddetlendi. Bu yüzden geçici yapılan köprülerimiz yıkıldı. Kızılcakaya Köyü Toprakçıoğlu Mahallesi, Paşalı köyünü Sinop'un Türkeli ilçesine bağlayan tek köprü tıkandı ve köprü taştı. Şu anda da bulunduğum yer Duran köyü, burasının da menfezleri göçtü. Bugün burada Çatalzeytin Kaymakamlığı tarafından bir çalışma yapıldı ama sel sularının yükselmesi nedeniyle başarısız olduk. Yarında yağış görünüyor, inşallah biraz daha az yağış olursa bu menfezleri tekrar onarmayı planlıyoruz. Şu anda Çatak ve Karacakaya köylerinde heyelanlar olmaktadır" dedi.

"ÇALIŞMALARIMIZI SABAHA BIRAKMAK ZORUNDA KALDIK"

14 Ağustos'tan beri Çatalzeytin Kaymakamlığı emrinde gönüllü olarak çalışmalar yürüttüğünü anlatan Hikmet Aydın, "Bu sayede köylerimizden haber alabiliyoruz. Bizzat kendimde buraları geziyorum. Kızılcakaya köyünün geçici köprüsü yıkıldı, Toprakçıoğlu köyünün geçici köprüsü yıkıldı, Paşalı-Sarmaşık-Kuşçular-Duran köyünü birbirine bağlayan köprü selden dolayı taştı. Paşalı köyünde bir yaşam alanına sel suları döndü. Bugünde öğleden sonra Duran köyünün geçici köprüsünde uğraş veriyoruz. Ama nitekim çalışmalarımız sonuç vermediğinden ötürü iş makinelerini kenara çekip çalışmalarımızı sabaha bıraktık" diye konuştu.

"KÖYLERE GEÇİŞ SAĞLANAMIYOR"

Şu anda bulundukları Duran köyünden Gencek Mahallesine sadece geçici köprüden bağlantı sağlanabildiğini ev orasının da yıkıldığını söyleyen Aydın, "Duran köyü köprüsü 4-5 yerinden yıkıldı. Bu yüzden şu anda buradan geçiş sağlanamıyor. Vatandaşlarımız mağdur, yetkililerden başta iş makinesi desteği bekliyoruz. Bu dere kuru bir dereydi, buradan normalde hiç su akmıyordu ama şu anda değil araç biz kendimizde karşıya geçmeye çalışsak sökerek geçemiyoruz. Menfezin az ilerisinde bulunan Akçay dediğimiz çay ise buradan akan suyun en az 15 misli büyüklüğünde. Geçe karanlığından dolayı orası görünmüyor, ayrıca oraya da şu an geçiş yapılamıyor" şeklinde konuştu.

"İKİNCİ MAĞDURİYETİ YAŞIYORUZ"

11 Ağustos'ta yaşanan selde mahsur kaldığını anlatan Hikmet Aydım, şöyle konuştu: "Ben, 11 Ağustos'ta yaşanan selin ilk mahsur kalanlarından birisiyim. Selde mahsur kaldım, şu anda 5 Ekim ve biz ikinci bir seli yaşıyoruz. İkinci mağduriyeti yaşıyoruz. İnşallah sesimizi duyup yardımımıza gelenler olur. Yetkililerden yardımlarını bekliyoruz yollarımız için"

"İKİNCİ BİR SELİ YAŞADIK, MENFEZLERİMİZİ VE KÖPRÜLERİMİZİ YIKTI"

Kavakören köyünde ikamet eden Mustafa Kavak ise, "Burası Akçay oluyor. Buranın ne zaman taşacağı belli olmuyor. Buralar 11 Ağustos'taki selden sonra yapılmıştı, bugünde ikinci bir sel ile şiddetli yağmur sonrası bu yapılan menfezleri dağıttı. Şu anda köylere geçiş sağlanamıyor. Bizde mahsur kaldık, karşıya geçiş yapamıyoruz" dedi.

Çatalzeytin, Kastamonu, Aydın, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kastamonu'da sel felaketi! Bazı köylere ulaşım kesildi, vatandaşlar tedirgin - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yüksek öğretim öğrencilerinin Ekim ayı burs ve kredi ödemeleri başladı 09:48 Yüksek öğretim öğrencilerinin Ekim ayı burs ve kredi ödemeleri başladı İstanbul'a kaçak yollarla gelen kağıt toplayıcılarına operasyon düzenlendi 09:43 İstanbul'a kaçak yollarla gelen kağıt toplayıcılarına operasyon düzenlendi Fahiş fiyatlara yeni düzenleme geliyor! Zincir marketlerde kozmetik ve kırtasiye ürünlerinde satış yasaklanıyor 09:40 Fahiş fiyatlara yeni düzenleme geliyor! Zincir marketlerde kozmetik ve kırtasiye ürünlerinde satış yasaklanıyor
Katar'ın yardımları ile Afgan müzisyenler Taliban'dan kaçıp özgürlüğe kavuştu 09:33 Katar'ın yardımları ile Afgan müzisyenler Taliban'dan kaçıp özgürlüğe kavuştu Mevsimin ilk karı Sarıkamış'a düştü, ilçe kısa sürede beyaza büründü 09:28 Mevsimin ilk karı Sarıkamış'a düştü, ilçe kısa sürede beyaza büründü 4 ay önce evlendiği eşinin ihanetine uğrayan Burak Sergen'e en büyük destek eski eşinden geldi 09:16 4 ay önce evlendiği eşinin ihanetine uğrayan Burak Sergen'e en büyük destek eski eşinden geldi
Facebook, WhatsApp ve Instagram'daki kesintiyle ilgili Mark Zuckerberg zan altında 08:43 Facebook, WhatsApp ve Instagram'daki kesintiyle ilgili Mark Zuckerberg zan altında Boğaziçi Üniversitesi'nde rektörün makam aracının üzerine çıkan 10 kişi gözaltına alındı 07:53 Boğaziçi Üniversitesi'nde rektörün makam aracının üzerine çıkan 10 kişi gözaltına alındı

Son Dakika Haberleri
09:45 Taliban, hırsızlık yaptığını iddia etikleri adamı öldürüp cesedini kepçeye astılar
09:39 Fahiş fiyatlara yeni düzenleme geliyor! Zincir marketlerde kozmetik ve kırtasiye ürünlerinde satış yasaklanıyor
09:38 Kastamonu'da sel felaketi! Bazı köylere ulaşım kesildi, vatandaşlar tedirgin
09:34 Harvard Üniversitesi'ni tam burslu kazanan Diyarbakırlı Dicle, Türk bilim insanı Canan Dağdeviren'le buluştu
09:32 Katar'ın yardımları ile Afgan müzisyenler Taliban'dan kaçıp özgürlüğe kavuştu
09:30 Stefan Kuntz disiplini devrede! A Milli Takım'a şınav çekme cezası verdi
09:27 Mevsimin ilk karı Sarıkamış'a düştü, ilçe kısa sürede beyaza büründü
09:16 4 ay önce evlendiği eşinin ihanetine uğrayan Burak Sergen'e en büyük destek eski eşinden geldi
09:10 Pep Guardiola'nın kızı Maria Guardiola ile rakip takımın futbolcusu Delle Ali birlikte görüntülendi
08:42 Facebook, WhatsApp ve Instagram'daki kesintiyle ilgili Mark Zuckerberg zan altında
Jaap Uilenberg, Sergen Yalçın'dan sonra bu kez de Ali Koç'u çıldırtacak Jaap Uilenberg, Sergen Yalçın'dan sonra bu kez de Ali Koç'u çıldırtacak         
09:50
Taliban, hırsızlık yaptığını iddia etikleri adamı öldürüp cesedini kepçeye astılar Taliban, hırsızlık yaptığını iddia etikleri adamı öldürüp cesedini kepçeye astılar         
09:46
Burak Sergen'i aldatan Nihan Ünal'ın yasak aşkıyla fotoğrafları ortaya çıktı Burak Sergen'i aldatan Nihan Ünal'ın yasak aşkıyla fotoğrafları ortaya çıktı         
09:42
Harvard Üniversitesi'ni tam burslu kazanan Diyarbakırlı Dicle, Türk bilim insanı Canan Dağdeviren'le buluştu Harvard Üniversitesi'ni tam burslu kazanan Diyarbakırlı Dicle, Türk bilim insanı Canan Dağdeviren'le buluştu         
09:35
Stefan Kuntz disiplini devrede! A Milli Takım'a şınav çekme cezası verdi Stefan Kuntz disiplini devrede! A Milli Takım'a şınav çekme cezası verdi         
09:30
Muğla'da gece başlayan orman yangını geniş alana yayıldı! Söndürme çalışmaları devam ediyor Muğla'da gece başlayan orman yangını geniş alana yayıldı! Söndürme çalışmaları devam ediyor         
09:22
Pep Guardiola'nın kızı Maria Guardiola ile rakip takımın futbolcusu Delle Ali birlikte görüntülendi Pep Guardiola'nın kızı Maria Guardiola ile rakip takımın futbolcusu Delle Ali birlikte görüntülendi         
09:10
Otomobil üreticisi Mazda, çip krizi nedeniyle 2 fabrikada üretime 10 gün ara verecek Otomobil üreticisi Mazda, çip krizi nedeniyle 2 fabrikada üretime 10 gün ara verecek         
08:05
850 bin küçük esnafa vergi muafiyeti, internet üzerinden para kazananlar için kolaylık sağlayacak 850 bin küçük esnafa vergi muafiyeti, internet üzerinden para kazananlar için kolaylık sağlayacak         
07:33
Hayranları aynı fikirde birleşti! İmaj değiştiren Ferhat Göçer'i kimse tanıyamadı Hayranları aynı fikirde birleşti! İmaj değiştiren Ferhat Göçer'i kimse tanıyamadı         
00:23
"Bölücü kebapçılar" tartışması büyüyor! Vedat Milor'un imalı paylaşımına MHP'den jet yanıt         
23:02
Tutuklanan orkestra ekibinin Tutuklanan orkestra ekibinin "Hayatımızı mahvettin" dediği Bülent Ersoy, suçlamalara yanıt verdi         
22:26
Öldükten sonra dirildiğini söyleyen kadından ürpertici sözler: Cennet denilen yeri gördüm Öldükten sonra dirildiğini söyleyen kadından ürpertici sözler: Cennet denilen yeri gördüm         
21:35
Bağcılar Belediye Başkanından, İmamoğlu'na sitem! Çürümeye terk edilen öğrenci yurdu inşaatını istiyor Bağcılar Belediye Başkanından, İmamoğlu'na sitem! Çürümeye terk edilen öğrenci yurdu inşaatını istiyor         
18:40
Hayat Bilgisi'nin efsane ismi Pakize Suda'dan üzen haber! Kendi ihtiyaçlarını bile karşılayamıyor Hayat Bilgisi'nin efsane ismi Pakize Suda'dan üzen haber! Kendi ihtiyaçlarını bile karşılayamıyor         
17:17
ABD'de durakta bekleyen kadını rayların üzerine attı ABD'de durakta bekleyen kadını rayların üzerine attı         
13:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2021 09:54:16. #1.11#
SON DAKİKA: Kastamonu'da sel felaketi! Bazı köylere ulaşım kesildi, vatandaşlar tedirgin - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement