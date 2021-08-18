Son dakika haberleri: KASTAMONU'DA SELDE YAŞAMINI YİTİREN İKİZLER SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika

Son dakika haberleri: KASTAMONU'DA SELDE YAŞAMINI YİTİREN İKİZLER SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Gelen son dakika haberlerine göre Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen selde yaşamını yitiren Reyhan ve İzzet Özdoğan çiftinin ikizleri Kerem Ali ve Ayşe Miray Özdoğan (7) ile yine aynı selde yaşamını yitiren İclal Yücel (12) ve babaannesi Ayşe Remziye Yücel (72) Eyüpsultan'da son yolculuklarına uğurlandı.

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