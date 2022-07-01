Farklı bölgelerden gelen ekiplerin arama çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Biz, kaybolan genci bir an önce bulmak için ellerinden geleni yaptıklarını dile getirdi.

Kastamonu 'da etkili olan sağanağın ardından Küre ilçesinde sele kapılan genci arama çalışmaları 5'inci günde de sürüyor.

Kaynak: AA

Kastamonu, Jandarma, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kastamonu'da sele kapılan genci arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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