Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da Ulaşıma Kar Engeli

Kastamonu'da Ulaşıma Kar Engeli

28 dakika önce

Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle 11 köy yolu ulaşıma kapandı.

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Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle 11 köy yolu ulaşıma kapandı.


Kastamonu İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar yağışı nedeniyle özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksaklıklar yaşanıyor.


Kar nedeniyle Devrekani'de 5, Ağlı ve Küre'de de 3'er köye ulaşım sağlanamıyor.

Kapalı köy yollarında özel idare ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:48 Kaynak: AA

Kastamonu, Kar, Güncel
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