Kastamonu'da Ulaşıma Kar Engeli
28 dakika önce
Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle 11 köy yolu ulaşıma kapandı.
Kastamonu
'da kar yağışı nedeniyle 11 köy yolu ulaşıma kapandı.
Kastamonu İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar yağışı nedeniyle özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksaklıklar yaşanıyor. Kar
nedeniyle Devrekani
'de 5, Ağlı
ve Küre
'de de 3'er köye ulaşım sağlanamıyor.
Kapalı köy yollarında özel idare ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:48 Kaynak: AA
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