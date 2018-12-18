Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı Zirvesi (2)

Kastamonu'da, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı Zirvesi (2)

2 saat önce

'2019 TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENTİ' KIRGIZİSTAN'IN OŞ ŞEHRİ OLDUKastamonu'da düzenlenen 'TÜRKSOY 36'ncı Daimi Konseyi Dönem Toplantısı'nda, '2019 Türk Dünyası Kültür Başkenti'nin Kırgızistan'ın Oş şehrinin olmasına karar verildi.

Kastamonu'da, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı Zirvesi (2), System.String[]
'2019 TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENTİ' KIRGIZİSTAN'IN OŞ ŞEHRİ OLDU

Kastamonu'da düzenlenen 'TÜRKSOY 36'ncı Daimi Konseyi Dönem Toplantısı'nda, '2019 Türk Dünyası Kültür Başkenti'nin Kırgızistan'ın Oş şehrinin olmasına karar verildi.

'2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti' olan Kastamonu'nun bu unvanı, Kırgızistan'ın en büyük ikinci şehri olan Oş'a devredildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TÜRKSOY'a üye ülkelerin kültür bakanları tarafından alınan kararın ardından, "'2019 Türk Dünyası Kültür Başkenti' seçilen Kıgızistan'ın Oş şehrine bu unvan hayırlı olsun" dedi.

İmza töreninin ardından Bakan Ersoy'a ve diğer katılımcılara, TÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov tarafından TÜRKSOY'un kuruluşunun 25'inci yılı nedeniyle madalya ve plaket verildi.

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 03:51 Kaynak: DHA

Kastamonu, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türk Askerine 'Terörist' Diyen ABD'li Komutan, Türkiye'den Özür Diledi ABD'li Asker Türk Askerinden Özür Diledi

Fıfa, Dünyanın İlk Kadın Futbol Hakeminin Bir Türk Olduğunu Tescilledi Usta Gazeteci Emre Tilev'in Görevine Son Verildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2018 18:29:14. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı Zirvesi (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]