Kent merkezinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda ise bir kişinin evinde ruhsatsız tüfek ve 9 fişek ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kastamonu'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonlarında 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.