Kastamonu'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonlarında 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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Kastamonu'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonlarında 2 kişi yakalandı

24.06.2022 23:47
Kastamonu'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonlarında 2 kişi yakalandı

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonlarında 2 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonlarında 2 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü ekiplerince silah kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonlar düzenlendi.

İnebolu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda M.D'nin ikametinde yapılan aramada, 70 gram sentetik uyuşturucu, 116 uyuşturucu hap, 19 reçeteye tabi ilaç, 3 uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat, 11 cep telefonu, tablet ve dizüstü bilgisayar ele geçirildi. Operasyonda M.D, gözaltına alındı.

Kent merkezinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda ise bir kişinin evinde ruhsatsız tüfek ve 9 fişek ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonlarında 2 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonlarında 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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